تفاصيل العروض الكبرى ليوسف أسامة نبيه في الزمالك.. وموعد نهاية العقد

كشف مصدر مقرب من يوسف أسامة نبيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تلقي اللاعب عروضاً من عدة أندية في الدوري المحلي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وينتهي عقد يوسف أسامة نبيه مع الزمالك، بنهاية الموسم الجاري، ولم يجدد مسؤولو الزمالك عقد اللاعب الشاب حتى الآن.

وأكد المصدر أن يوسف أسامة نبيه تلقى اتصالات من أندية فاركو والبنك الأهلي وبيراميدز وفيوتشر، لضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن يوسف أسامة نبيه ينتظر قرار الزمالك فيما يخص تجديد عقده مع الفريق من عدمه قبل حسمه وجهته المقبلة.

يحصل فريق الكرة بنادى الزمالك على راحة من التدريبات اليوم، الاثنين، بعدما أغلق الفريق صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا بانتهاء مباراته أمام شباب بلوزداد الجزائري التى أقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات وخسرها بهدفين دون رد ليودع البطولة رسمياً، من أجل الاستعداد لمباراة جديدة بكأس رابطة الأندية المحترفة أمام البنك الأهلى.

وتوج فيوتشر بالنسخة الأولى من بطولة كأس الرابطة المصرية 2022 بعد التغلب على غزل المحلة في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل هدف

يستعد الزمالك لمواجهة البنك الاهلى المقرر لها التاسعة والربع مساء الأحد 26 مارس الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس رابطة الاندية المحترفة.

وفى حال تأهل الزمالك إلى دور الـ8 سيواجه الفائز من مباراة سيراميكا وسموحة، وفي نصف النهائى الفائز من مباراة الاتحاد السكندري وفاركو مع الفائز من مباراة بيراميدز وإنبي.

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى بكأس رابطة الاندية المحترفة فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية في مجال التحليل

