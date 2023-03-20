المطران شيحان يحتفل بعيد القديس يوسف شفيع العائلة المارونية

احتفل المطران جورج شيحان رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بعيد القديس "مار يوسف البتول" شفيع الكاتدرائية، والعائلة المارونية، في كاتدرائية القديس يوسف في حي الظاهر. ترأس سيادته القداس الأحتفالي، وشاركه في الصلاة كلا من الخوري جو طيره، والخوري جورج خطّار. وبحضور عدد من ابناء الطائفة في القاهرة.



وقال المطران شيحان في عظته:" نحن ابناء الرجاء. والقديس يوسف يعلمنا كيف نعيش الرجاء في قلب المحنة. القديس يوسف البار عرف كيف يتعامل مع الصعوبات ولم يأخذ قرارات متسرعة، بل أدرك دوره في مخطط الله الخلاصي، وإنه شريك في المسيرة التي يريدها الله لشعبه".

وإضاف المطران شيحان :" الرجاء ليس شيئا هامشيا في الحياة المسيحية، بل هو الحياة المسيحية في عمقها وفي مراحل عيشها ودروب تحقيقها. إنه الرجاء المبني على الإيمان بيسوع المسيح وعلى عطية محبته. فيكون المسيح إلهنا رجاءنا عندما نسعى لنصل إليه لينقي آمالنا وأهدافنا ورغباتنا ، ويوجّهنا إليه".

واحتفلت الكنيسة المارونية بحلول الأحد الخامس من الصوم الكبير، الذي هو أحد شفاء المخلّع، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ألا يمكننا أن نرفع الشخص الّذي تخور قواه الداخليّة أمام كلّ صلاح مثل المقعد في الإنجيل، ونفتح له سقف الكتب المقدّسة لننزله عند أقدام الربّ؟