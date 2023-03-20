الإثنين 20 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

المطران شيحان يحتفل بعيد القديس يوسف شفيع العائلة المارونية

شيحان
شيحان

احتفل المطران جورج شيحان رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائر الرسولي على شمال إفريقيا، بعيد القديس "مار يوسف البتول" شفيع الكاتدرائية، والعائلة المارونية،  في كاتدرائية القديس يوسف في حي  الظاهر. ترأس  سيادته القداس الأحتفالي، وشاركه في الصلاة كلا من الخوري جو طيره، والخوري جورج خطّار. وبحضور عدد من ابناء الطائفة في القاهرة.


وقال المطران شيحان في عظته:" نحن ابناء الرجاء. والقديس يوسف يعلمنا كيف نعيش الرجاء في قلب المحنة. القديس يوسف البار  عرف كيف يتعامل مع الصعوبات ولم يأخذ قرارات متسرعة، بل أدرك دوره في مخطط الله الخلاصي، وإنه شريك في المسيرة التي يريدها الله لشعبه".

وإضاف المطران شيحان :" الرجاء ليس شيئا هامشيا في الحياة المسيحية، بل هو الحياة المسيحية في عمقها وفي مراحل عيشها ودروب تحقيقها. إنه الرجاء المبني على الإيمان بيسوع المسيح وعلى عطية محبته. فيكون المسيح إلهنا رجاءنا عندما نسعى لنصل إليه لينقي آمالنا وأهدافنا ورغباتنا ، ويوجّهنا إليه".

واحتفلت الكنيسة المارونية بحلول الأحد الخامس من الصوم الكبير، الذي هو أحد شفاء المخلّع، وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: ألا يمكننا أن نرفع الشخص الّذي تخور قواه الداخليّة أمام كلّ صلاح مثل المقعد في الإنجيل، ونفتح له سقف الكتب المقدّسة لننزله عند أقدام الربّ؟

شيحان الانبا جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية الانبا جورج شيحان المطران جورج شيحان

رئيس التحرير

وائل لطفي

المزايدون على جهود مساعدة الفقراء لا يعرفونهم

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2023

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2023

«معلمة» تتعدى على طفل بسمنود وتصيبه فى وجهه وجسده

دوري كرة قدم وأنشطة ثقافية وفنية بالمدارس خلال شهر رمضان بالإسكندرية

كتف فى كتف| توزيع 3 آلاف سلة غذائية بقرى النوبة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ما بعد تفاهمات شرم الشيخ ومواقف «الأطراف الخمسة»؟..

محمود خليل

«عمر» و«خبيب»

جمال-أسعد

افتتاح مسجد

محمد العسيري

قبل الربيع بشوية

ماجد حبته

هل يهدّد بوتين بغزو لاهاى؟!

د.أحمد الخميسى

عبدالوهاب.. ميلاد الأغنية العربية

جمال رشدي

ذكرى رحيل بابا العرب

د. بهي الدين مرسي

هل أنت فاعل أم مفعول به؟

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

تسريب لنائب رئيس المكتب السياسى لـ«حماس»: سيبلغ التصعيد ذروته فى رمضان

بايدن يعبر فى اتصال مع نتنياهو عن قلقه من التعديلات القضائية فى إسرائيل

نتائج الاجتماع الخماسى فى مصر.. عدم المساس بالوضع فى القدس «قولًا وفعلًا»