الإثنين 20 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الرئيس السيسى وقرينته يشهدان عرضًا فنيًا خلال احتفالية تكريم المرأة والأم المثالية

الرئيس السيسي وقرينته
الرئيس السيسي وقرينته

قدم الفنان مدحت صالح، وهنا يسري، عرضا فنيا أثناء احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس في القاهرة الجديدة.

وعن كلمات الأغنية: «طول عمرك وإنتي قدها.. لو في حاجة عاندتك بتلاقي عندك حلها، بالمفيد المختصر اللي منك منتظر قوة قلبك مش عادية عمرك ما خفتي من الخطر».

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الإثنين، احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، بمركز المنارة بالتجمع الخامس. 

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديرًا لدور المرأة المصرية، وتأكيدًا على دورها في كل ميادين الحياة.

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