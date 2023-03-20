ضبط 4 مسجلين خطر بتهمة غسل 63 مليون جنيه بالجيزة

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام"، الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة.

كشفت التحريات تكوين المتهمين تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار غير المشروع بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والأراضى الزراعية وتربية الماشية وشراء السيارات، وإيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك ومكاتب البريد بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 63 مليون جنيه تقريباً.