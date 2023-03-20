الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سقوط أمطار خفيفة وانخفاض في درجات الحرارة بالبحيرة

سقوط أمطار خفيفة
سقوط أمطار خفيفة

تشهد المدن والقرى الساحلية بمحافظة البحيرة، اليوم، منذ الصباح الباكر موجة من الطقس السيء المصحوب بانخفاض في درجات الحرارة، وسقوط للأمطار الخفيفة إلى المتوسطة وبالأخص  مدن "إدكو ورشيد وكفر الدوار والمحمودية وابو حمص ودمنهور وأبوالمطامير" ما أدى إلى خلو الأسواق والشوارع من المارة بسبب الأمطار والطقس وارتفاع الرياح بالمناطق الصحراوية.

كما امتدت سوء الأحوال الجوية الى مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة ، ومدن الدلنجات ، وكوم حمادة وايتاى البارود وحوش عيسى.

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة برفع درجة الإستعداد وإنعقاد غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالمراكز والمديريات لمتابعة حالة الطقس السيئ وعدم استقرار الأحوال الجوية المتوقعة من نشاط رياح وسقوط أمطار .

وشددت الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ على إستمرار الجاهزية التامة والإستنفار التام والتواجد المستمر لجميع الأجهزة التنفيذية وسرعة الإستجابة الفورية لأي مطالب للمواطنين وخاصةً فيما يتعلق بسوء حالة الجو والأمطار.

والمراجعة الدورية والمستمرة لصفايات وبلاعات المطر والتأكد من عملها بكفاءة عالية لمنع وجود تجمعات للمياة بنطاق الشوارع،والتأكد من إستعداد محطات الصرف الزراعي، ومراجعة كفاءة جميع وحداتها والمرور على كافة الأعمدة الكهربائية والأسلاك المكشوفة وتغطيتها ،وكذا مراجعة أي بانرات أو يافطات إعلانية والتأكد من ثباتها مع مراقبة جميع التحركات على الطرق والشوارع نظراً للرياح الشديدة وإتخاذ كافة التدابير والإحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين .

وتهيب المحافظة بمواطنيها بالالتزام بما يلي :عدم الإقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية فى حالة البرق تجنباً لخطر الصعق،وعدم الوقوف اسفل البلكونات القديمة والمتهالكة وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن إحتمال سقوط الأشجار أو على فتحات تصريف الأمطار،وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلو والحفاظ على مسافة أمان أكثر من المعتاد،وعدم الإقتراب أو لمس أعمدة أو أكشاك الكهرباء نظراً لسوء الأحوال الجوية.

أبو حمص استعداد إدارة الازمات الأزمات المركزية الة الطقس الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة الدكتورة التنفيذية السكك الحديدية

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