الثلاثاء 21 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

ارتفاع الموج لـ3 أمتار.. الطقس السيء يواصل ضرب الإسكندرية

الإسكندرية
الإسكندرية

لا زالت محافظة الإسكندرية تشهد حالة من عدم الاستقرار استكمالا لظواهر المنخفض الجوي الذي تمر به المحافظة وفق توقعات هيئة الارصاد الجوية، ليصاحب الطقس السىء انخفاضه الملحوظ في درجات الحرارة مع سرعة رياح نشطة تصل سىعتها من 35 إلى 40 كم لكل ساعة.

وتستكمل ظواهر الطقس السيىء هطول امطار متوسطة الشدة بين الحين والاخر على مناطق متفرقة من المحافظة مع ارتفاع امواج البحر ليصل الى 3 متر.

ورفعت محافظة الاسكندرية حالة الطوارىء، للتدخل الفوري بتمركز 150 سيارة ومعدة في جميع أنحاء المحافظة؛ للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار فور حدوثها، وتكثيف أعمال تطهير الشنايش والبيارات لرفع العبء عن الشنايش والمحطات.

حيث تمر محافظة الاسكندرية بحالة انخفاض جوي طبقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية وحتي استقرار الحالة وناشدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية السادة المواطنين الإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار علي رقم الخط الساخن 175 أو علي رسايل صفحة الشركة علي موقع فيسبوك.

الإسكندرية
الإسكندرية
بسبب سوء الاحوال الجوية امتخفض الجوي التقلبات الجوية أحد حفر الصرف الصحي الإسكندرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوم المرأة المصرية

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