أصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أسفل كوبري عبود، بجوار نفق شبرا مصر.

تلقت غرفة عمليات المرور بلاغا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بداخلها عدد من الركاب، على الفور تم الدفع بسيارات الإنقاذ لرفع السيارة وإخراج المصابين من داخلها، وتبين إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى قريب لمكان وقوع الحادث.

وتبين من الفحص أن عجلة القيادة اختلت فى يد السائق، مما فقده السيطرة على السيارة، الأمر الذي أدى إلى انقلابها، وتم رفع آثار الحادث وإعادة حركة المرور مرة أخرى.