«حدث ليلا»| مقتل شاب على يد والده.. وحبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازى

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "حدث ليلًا".

انقلاب عربة قطار محملة بالرخام فى بورسعيد

انقلبت عربة قطار بضائع محملة بالرخام عند مزلقان المنطقة الحرة للاستثمار بطريق الرسوة ببورسعيد قبل وصوله محطة سكة حديد بورسعيد بدقائق دون إصابات وتسبب الحادث في تعطل القطار القادم من إسكندرية إلى بورسعيد.

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم، مدير أمن بورسعيد إخطار من شرطة النقل والمواصلات بمحطة السكة الحديد ببورسعيد يفيد انقلاب عربة قطار بضائع محمل بالرخام أثناء مروره عند مزلقان الرسوة بجوار المنطقة الحرة للاستثمار ببورسعيد

وعلي الفور توجه رجال الإنقاذ بمحطة السكة الحديد وتم نقل الأوناش إلى منطقة الحادث لرفع كميات الرخام التى انقلبت من عربة القطار.

اختل توازنه.. مصرع مدرس سقط من أعلى نخلة في الإسماعيلية

شهدت مدينة فايد التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، حادث أليم حيث لقى مدرس مصرعه، نتيجة سقوطه من أعلى شجرة نخيل أثناء تقليمها.

وانتقل رجال الأمن لموقع الحادث، وتم التحفظ على الجثة بمستشفى فايد التخصصي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة فايد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط شخص من أعلى شجرة نخيل أثناء تقليمها بدائرة المركز.

مقتل شاب على يد والده بشبرا الخيمة.. ووالدته: كان بيصرف عليا أنا وأخواته

كانت عقارب الساعة تشير إلى العاشرة صباحًا، وأثناء تواجد "عبد الله عمرو عبد النبي" صاحب الـ17 عامًا، داخل منزله بشبرا الخيمة تفاجأ بحضور والده للمنزل وبيده سلاح أبيض "كتر" وقام بالاعتداء عليه بسبب خلافات سابقة بينه وبين والدة الشاب، مُنتهِزا عدم وجود والدة "عبد الله" في المنزل، ليسقط الشاب جثة هامدة غارقًا في دمائه، ويفر الأب هاربًا قبل الإمساك به من قبل الأهالي.

كان نور عيني وبيصرف عليا أنا واخواته

تعود المتهم على مضايقة وتعذيب أبنائه الثلاثة وضرب زوجته وإهانتها أمام الجيران، لتقرر الأم الابتعاد عنه وتأجير شقة سكنية للعيش بها مع أبنائها بعيدًا عنه، فتولى "عبد الله" مسئولية الإنفاق على أسرته رغم صغر سنة.. استمر ذلك الحال لعامين حتى تمكن المتهم من معرفة مكانهم، ليبدأ من جديد في ممارسة البلطجة عليهم والاستيلاء على أموال نجله.. كما ذكرت الأم في حديثها لـ"الدستور".

بسبب تسرب الغاز.. إصابة 9 أشخاص باختناق فى حريق بدير مواس

تسبب حريق هائل، اليوم الأحد، بمنزل بعزبة الحاج قنديل في مركز ديرمواس التابع لمحافظة المنيا، في إصابة 9 أشخاص، بضيق في التنفس بسبب تسرب الغاز الطبيعي.

وانتقلت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل المصابين للمستشفى، فيما قام رجال الحماية المدنية بالسيطرة عليه، وإخماده عقب انتقالهم لمكان البلاغ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة بتروسيكل أعلى طريق الواحات

أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بتروسيكل أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وتم نقل المصابين الى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين أعلى طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

تجديد حبس البلوجر محمد حسام وبسمة حجازى بتهمة تكدير الأمن

أصدرت جهات التحقيق، قرارًا باستمرار حبس البلوجر محمد حسام الدين الشهير بـ"البس"، والبلوجر بسمة حجازي الملقبة باسم بـ"ملكة جمال العشوائيات" بتهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والإضرار بالمصالح العامة والانضمام لجماعة إرهابية.