الإثنين 20 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الصينى يدعو لعقاب صارم لقتلة الصينيين فى إفريقيا الوسطى

الرئيس الصيني شي
الرئيس الصيني شي جين بينغ

دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم، سلطات جمهورية إفريقيا الوسطى إلى "معاقبة صارمة" لقتلة 9 مواطنين صينيين لقوا حتفهم بهجوم مسلح في مدينة شينغبولو.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في بيان له، إن شي: أصدر تعليمات مهمة، يطالب ببذل جهود شاملة لعلاج الجرحى، والتعامل مع تداعيات ذلك في الوقت المناسب، ومعاقبة الجناة بشدة وفقًا للقانون، وضمان سلامة المواطنين الصينيين. 

ولقي 9 صينيين مصرعهم في هجوم مسلح على موقع لاستغلال الذهب تابع لشركة المعادن الصينية "غولدن كوست"، في مدينة شينغبولو في إفريقيا الوسطى.

يذكر أن الشركة الصينية فتحت أبوابها في الموقع رسميًا يوم 14 مارس 2022.

الصين شي جين بينغ أفريقيا 9 مواطنين صينيين وزارة الخارجية الصينية

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