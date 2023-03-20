الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

شي جين بينغ: الصين وروسيا ستسهمان بشكل أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أكد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن مساهمة روسيا والصين في الحضارة الإنسانية كبيرة، وأنهما ستقدمان مساهمة أكبر في تقدم الحضارة الإنسانية.
وكتب الرئيس الصيني في في مقالة كتبها لوكالة "ريا نوفوستي" وصحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسيتين، "السنة تبدأ بالربيع، والنجاح يبدأ بالأفعال، هناك كل الأسباب للاعتقاد أن الصين وروسيا، بوصفهما رفيقين في النهضة والتنمية، ستقدمان مساهمة كبيرة في تقدم الحضارة الإنسانية".
وأشار إلى أن العلاقات الصينية الروسية تتطور وفقا لمنطق تاريخي واضح، وترتكز على دافع داخلي قوي.
ووفقا للرئيس الصيني، فإن الصين وروسيا هما أكبر جارتين، وشريكان استراتيجيان للتعاون الشامل، وقوتان عالميتان رائدتان وعضوان دائمان في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وشدد الزعيم الصيني على أن "البلدين ينتهجان سياسة خارجية مستقلة وتعتمد على الذات، ونعتبر أن العلاقات بين الصين وروسيا واحدة من الأولويات الرئيسية في الدبلوماسية".
واعتبر شي جين بينغ، أنه من المهم لروسيا والصين أن تعززا الثقة المتبادلة وتطلقا العنان للإمكانيات من أجل الحفاظ على ديناميكية مستقرة في العلاقات.
وأكد أنه "يجب أن يركز الطرفان على التخطيط الشامل، مع التركيز على أهداف التنمية الوطنية، واستكشاف فرص جديدة، وإيجاد محركات جديدة للتنمية".
ودعا الزعيم الصيني إلى أنه "من المهم للطرفين تعزيز الثقة المتبادلة وإطلاق العنان للطاقات، من أجل الحفاظ على الزخم المستقر للعلاقات الصينية الروسية على مستوى عال".

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