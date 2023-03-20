8 خدمات تموينية هامة على بوابة مصر الرقمية

يكثف البحث في مصر عن رابط بوابة مصر الرقمية، وذلك لما تقدمه من خدمات مميكنة للمواطنين في مجالات وشئون عديدة تسهل عليهم الإجراءات الحكومية سواء في مجال المرور أو الخدمات المتعلقة باستخراج الأوراق الرسمية، وأهم ما يميزها هو خدمات التموين.

خدمات التموين في بوابة مصر الرقمية

خدمات التموين عبر بوابة مصر الرقمية هي ما تهم أصحاب البطاقات التموينية المقدر عددهم بنحو 23 مليون أسرة مدرجين على منظومة الدعم التمويني، وتتيح بوابة مصر الرقمية ثمانية خدمات تموينية تتم إلكترونيًا دون الحاجة للذهاب لمكتب التموين أو المديرية التابعة لهم في نطاق المحافظة.

أهم الخدمات التموينية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية

أتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أكثر من رابط إلكتروني عبر بوابة مصر الرقمية، لتوفير الاحتياجات الخاصة ببطاقات التموين للمواطنين في مختلف المحافظات والتي من الممكن أن ينجزوها دون التزاحم على مكاتب التموين المنتشرة في كل المحافظات، سواء إصدار بطاقة جديدة، أو إضافة مواليد، أو حذف، أو فقد البطاقة، أو عمل بدل تالف لها.

رابط بوابة مصر الرقمية للخدمات التموينية

وفي إطار الخدمات التموينية التي يقدمها «الدستور»، في التقرير التالي كافة المعلومات عن الخدمات التموينية التي تقدمها بوابة مصر الرقمية ومنها التقديم لإلكتروني للحصول على خدمة طلب عمل واستخراج بطاقة تموين بدل تالف أو فاقد، بشكل سريع وإلكتروني من المنزل ودون الحاجة إلى توجه المواطنين لمكاتب التموين التابع لها، كما يلي.

أولًا: كيفية استخراج بطاقة تموين بدل تالف

- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية من خلال الرابط.

- اختيار خدمات التموين، عبر الرابط الإلكتروني.

- اختيار خدمة استخراج بدل فاقد أو تالف لبطاقة التموين عبر الرابط.

- تسجيل الدخول لمستخدم جديد، من خلال كتابة البيانات المطلوبة.

- إدخال رقم البطاقة التموينية.

- اختيار طريقة استلام بطاقة التموين الجديدة، سواء من خلال التوجه إلى مكتب التموين أو على العنوان المسجل في بطاقة الرقم القومي.

- استلام البطاقة الجديدة في أقل من ثلاثة أسابيع.

إضافة مواليد جدد عبر بوابة مصر الرقمية

وللراغبين في إضافة المواليد على بطاقة التموين يمكنهم الاستعلام عن كافة التفاصيل الخاصة بإضافة مواليد جدد لبطاقة التموين، من خلال الدخول إلى «بوابة مصر الرقمية» من هنــــــــــا.