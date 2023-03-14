الثلاثاء 14 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

كيفية تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

تفعيل بطاقة التموين
تفعيل بطاقة التموين

وفرت وزارة التموين، الكثيرمن الخدمات لأصحاب بطاقة التموين، لتفعيل خدماتهم عبر موقعها الإلكتروني دون الحاجة للذهاب إلى مقرات مكاتب التموين المنتشرة في أنحاء الجمهورية. 

ومع قيام وزارة التموين بتحديث بيانات بطاقة التموين كل فترة، وفرت رابط تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية، وتعرض الدستور في التقرير التالي خطوات تفعيل بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية .

رابط تفعيل بطاقة التموين

للقيام بتفعيل بطاقة التموين وفرت وزارة التموين رابط لذلك، ويمكنك تفعيلها من خلال  بالدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من الرابط التالي https://digital.gov.eg

، ثم قم  باختيار أيقونة  التموين، ثم الضغط على تفعيل بطاقة التموين، الضغط على ابدأ الخدمة، قم بملء بيانات البطاقة التموينية، قم بملء بيانات المستفيدين من البطاقة التموينية، الضغط على أيقونة  موافق على اتباع الشروط والأحكام، الضغط على خيار التالي، ويتم إرسال رسالة للهاتف المحمول المسجل على موقع بوابة مصر الرقمية بكود تفعيل الطاقة التموينية.

بوابة مصر الرقمية.. الاستعلام عن بطاقة التموين برقم الموبايل

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وصرف أصحاب بطاقة التموين مستحقاتهم التموينة لشهر مارس في بداية الشهر  بأسعار مساوية لنفس أسعار السلع التي تم صرفها للأسر الأشهر الماضية، إذ حرصت وزارة التموين على إعلان ثبات أسعار سلع التموين على البطاقات دون أي تغير، خاصة في أسعار السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز.

بوابة مصر الرقمية

خدمات إصدار بدل تالف أو فاقد لبطاقة تموين، إصدار بطاقة تموين جديدة ، نقل من محافظة إلى أخرى، فصل نفسي ، ضم أفراد أسرتى ، الاستعلام عن صرف ، إضافة الأبناء غير المقيدين تموينيًا

خدمات إضافة صرف تموين لمستحقي الخبز فقط، إضافة الزوجة الغير مقيدة تموينيا، إيقاف نفسى من على بطاقة تموينية، وخدمة إيقاف بطاقة تموينية ، إيقاف أفراد من على بطاقة تموينية.

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