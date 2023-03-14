سعر البندق في رمضان 2023.. إليكم الأسعار وتخفيضات أهلا رمضان

يسعى الكثير من الأشخاص لمعرفة أسعار ياميش رمضان، فيفصلنا أيام قليلة ويهل علينا الشهر الكريم فأول يوم في شهر رمضان يوافق 23 مارس 2023.

سعر البندق في رمضان 2023

وفيما يلي نوضح سعر البندق في موسم شهر رمضان 2023 وأسعار الياميش خلال السطور التالية:

أما فيما يخص سعر البندق في موسم رمضان 2023 نجد أن سعر البندق وصل إلى 28 جنيهًا لوزن 250 جرام، فيما تراوحت سعر قمر الدين ما بين 13 و17 جنيهًا للفة وفقًا للنوع، وسعر الكركدية وصل لسعر 35 جنيهًا لوزن 350 جرامًا، وسعر الفول السوداني المقشر وصل سعره 25 جنيهًا لوزن 500 جرام، وسعر جوز الهند وصل إلى 30 جنيهًا لوزن 350 جرام، وسجل سعر العرقسوس 250 جرامًا 28 جنيهًا، وتراوح سعر البلح وفقًا لنوعه من 10 إلى 25 جنيهًا.

اسعار ياميش رمضان 2023

فيما سجل سعر الفستق 65 جنيهًا وزن ربع كيلو، وبلغ سعر التمر الهندي 300 جرام 25 جنيهًا، أما سعر البندق بلغ 40 جنيهًا وزن ربع كيلو، وسلغ سعر عين الجمل المقشر 250 جنيهًا وزن ربع كيلو، وصل سعر كيلو العرقسوس إلى 50 جنيهًا، وصل سعر المكسرات المشكلة حجم 100 جرام إلى 60 جنيهًا، سجل 250 جرامًا من اللوز سعر 30 جنيها.

تخفيضات منافذ أهلا رمضان

وتسعى الدولة طوال الوقت لتوفير عدد من المنافذ بالقاهرة الكبرى من 80 منفذا ثابتًا ومتحركًا ضمن خطتها لإقامة أكثر من 100 منفذ حول أنحاء الجمهورية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة تسهيلًا عليهم.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة للتخفيف على كاهل المواطنين بتوفير السلع الأساسية بمنافذ أهلا رمضان، حيث شهدت الأيام الماضية إقبال كثيف من جانب المواطنين كلًا داخل محافظته، بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان الكريم حيث وصلت نسبة التخفيضات إلى 30% مقارنه بأسعارها في السوق.

الجدير بالذكر أنه سبق وصرح حازم المنوفي، رئيس شعبة بقالة وعطارة بالغرفة التجارية، إن هناك انخفاض في أسعار الياميش بنسب متفاوتة مع ارتفاع في أسعار السلع المستوردة، كما أن معارض أهلا رمضان تقدم ياميش مخفض بنسب تصل لـ 35%.