الإثنين 20 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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هاني تمام: إن الله لم يفرض الصيام على عبادة ليعذبهم

الدكتورهاني تمام
الدكتورهاني تمام

قال الدكتورهاني تمام، أستاذ الفقه المساعد بجامعة الأزهر، إن الله لم يفرض الصيام على عباده ليعذبهم ولكنه فرضه عليهم ليهذبهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، مع الإعلامي عمرو الليثي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أنه من الأقوال الخاطئة أن الله فرض علينا الصيام لنشعر بالفقراء، مؤكدًا أنه لو كان ذلك لما كان الفقير ليصوم.

سبب الصيام

وتابع، أن الله سبحانه وتعالى كشف سبب الصيام في قوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ"، مؤكدًا أن الصيام فرض ليعودك الله على مراقبته والصبر، وأن الصيام يكون انصياع لأمر الله على ترك الحلال من الأكل والشرب من الفجر وحتى أذان المغرب، فكما امتنع الانسان عن الحلال فإن يعوده على الابتعاد عن الحرام. 

وأكد أن الله عندما يفرض أمرًا فإنه يريد أن يهذبنا ويعلمنا، مشيرًا إلى أن أي مشقة في الظاهر بأي عبادة في باطنها قرب من الله.

هاني تمام الصيام ليعذبهم سبب الصيام الفقراء

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