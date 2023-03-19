انتقال الحماية المدنية لموقع انهيار جزئي بأحد العقارات في بني سويف

انتقل مساء اليوم الأحد، رجال الحماية المدنية ببني سويف، لموقع انهيار جزئي لأحد المنازل بشارع الجبالي، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن قد تلقت إخطارا بسقوط سقف صالة معيشة بشقة سكنية تقطنها أسرة مكونة من 5 أفراد بشارع الجبالي بمدينة بني سويف، دون وقوع خسائر فى الأرواح.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف، بلاغًا بتعرض عقار بشارع الجبالي بمدينة بني سويف، لسقوط جزئي لسقف صالة معيشة بشقة سكنية يملكها "محمد. ع. ق" ونجاة كافة أفراد الأسرة من أية إصابات لمغادرتهم مكان السقوط قبل دقائق من حدوثه.

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، بفصل المرافق "المياه والكهرباء والغاز" عن المسكن المتضرر، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، حيث تبين أن الشقة المتضررة مخالفة وتم بناءها دون الحصول على التراخيص اللازمة.