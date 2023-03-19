الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بنيران صديقة.. ريال مدريد يتقدم أمام برشلونة فى الكلاسيكو

ريال مدريد
ريال مدريد

تقدم ريال مدريد على مضيفه برشلونة بهدف دون مقابل في الكلاسيكو الذي يجمعهما على سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني "لا ليجا" موسم 2022-2023.

هدف ريال مدريد جاء في الدقيقة التاسعة بالنيران الصديقة عن طريق المدافع الأوروجواياني رونالد أراوخو، الذي حول الكرة العرضية التي أرسلها فينيسيوس جونيور، بالخطأ في مرمى تير شتيجن.

وتُنقل مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني على قناتي beIN Sports Premium 1 HD, beIN Sports 1.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني، فجاء مماثل للتشكيل الذي بدء به مباراته أمام ليفربول الإنجليزي في إياب دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقود المهاجم الفرنسي كريم بنزيما تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني كالآتي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدير ميليتاو - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: فيديريكو فالفيردي - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما.

ويغيب عن ريال مدريد في مباراة اليوم، النمساوي ديفيد ألابا بسبب الإصابات، والأوروجواياني ألفارو رودريجيز بسبب تراكم الإنذارات مع فريق كاستيا.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: رونالد أراوخو - جول كوندي - أندرياس كريستنسن - أليخاندرو بالدي

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس - فرينكي دي يونج - سيرجي روبرتو

خط الهجوم: رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي - جافي.

البدلاء: إيناكي بينيا - أرناو تيناس - إريك جارسيا - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا - فرانك كيسي - بابلو توري - فيران توريس - أنخيل ألاركون - أنسو فاتي

ويتصدر فريق برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، فيما يتواجد فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

يُذكر أن ريال مدريد قد انتصر على برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في مباراة الدور الأول على ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد برشلونة الكلاسيكو الدوري الاسباني رونالد أراوخو فينيسيوس جونيور

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وائل لطفي

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