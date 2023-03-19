الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تفاصيل زيارة مالك قادش الإسباني للأهلي

مالك قادش مع محمد
مالك قادش مع محمد سراج الدين

استقبل النادي ظهر اليوم الأمريكي بن هاربرج أحد أبرز ملاك نادي قادش الإسباني، والذي حرص على زيارة الأهلي برفقة عائلته، وكان في استقباله المهندس محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي.

قام المهندس محمد سراج الدين باصطحاب الضيف وأسرته في جولة داخل مقر النادي بالجزيرة، تفقد خلالها المنشآت، حيث أبدى إعجابه بالتطور الكبير للبنية التحتية، وما يملكه الأهلي من ملاعب وتجهيزات تضاهي الأندية العالمية.

وتحدث بن هاربرج عن تطلعه لتعزيز مجالات التعاون بين الأهلي ونادي قادش الإسباني خلال الفترة القادمة، وتبادل الخبرات والزيارات خاصة على صعيد فرق الناشئين، وإتاحة الفرصة للاعبين المصريين للاحتراف بالأندية الإسبانية، وكذلك التعاون فيما يتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي بين الناديين.

وعرض بن هاربرج صاحب الحصة الأكبر من عدد الأسهم بالنادي الإسباني، إمكانية تنظيم مباراة ودية بين الأهلي وقادش في إسبانيا خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الترتيب لها وفقًا لارتباطات الجانبين، في ظل العمل على استثمار العلاقات القوية التي تجمع بينهما.

وفي ختام زيارته قام المهندس سراج الدين بإهداء درع وعلم الأهلي إلى هاربرج، والذي عبر عن اعتزازه وتقديره الكامل للعلاقة التي تربط الناديين.

قادش الإسباني الاهلى تفاصيل زيارة مالك قادش الإسباني لـ الأهلي مباراة ودية بين قادش والأهلي

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