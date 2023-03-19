الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. التحقيق مع 3 مهندسين بسبب بلاغ أمين النقابة بتجمهرهم

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

استدعت النيابة العام، 3 مهندسين للمثول أمامها غدًا الإثنين، وذلك للتحقيق معهم في بلاغ مقدم من أمين عام النقابة اتهمهم فيه بالتجمهر داخل نقابة المهندسين.

وطالبت النيابة، مأمور قسم الأزبكية، بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولًا لمرتكبيها، ومعاينة باب مسرح النقابة بالدور الأرضي لبيان ما بها من تلفيات.

خاطب يسري الديب، الأمين العام لنقابة المهندسين، مأمور قسم الأزبكية، بشأن قيام بعض الأفراد مجهولي الهوية بالتجمهر أمام مسرح النقابة بمقر النقابة العامة للمهندسين 30 شارع رمسيس القاهرة.

وقال الأمين العام: لم يتم إخطار الأمين العام بانعقاد أي من الموتمرات بالنقابة، ولم يتم إصدار أي قرارات بذلك الشأن.

وأضاف: قد تبين المهندس محد عسران عضو مجلس نقابة قنا الفرعية والمهندس سامح الغازولي عضو مجلس نقابة الجيزة، والمهندس خالد المهدي عضو الجمعية العمومية.

وتابع: لما كان المهندس الأمين العام للنقابة هو المسنول عن كافة موجودات النقابة طبقًا لقانون النقابة رقم 66 لسنة 1974، وبناء عليه نلتمس منكم بتكليف قوة من القسم للحضور لمقر النقابة واتخاذ اللازم قانوناً قبل المتجمهرين أمام مسرح النقابة.

وكان قد قدم العشرات من أعضاء نقابة المهندسين، اليوم السبت، طلبات لسحب الثقة من المجلس الأعلى لنقابة المهندسين.

وحضر نحو 300 مهندس، اليوم، إلى النقابة لتقديم طلبات سحب الثقة والدعوة إلى جمعية عمومية لهذا الغرض، خاصة مع رفض المجلس الأعلى تنفيذ قرارات الجمعية العمومية 6 مارس.

النقابة العامة للمهندسين أمين عام النقابة تحريات المباحث خالد المهدي سحب الثقة قرارات الجمعية العمومية نقابة المهندسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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