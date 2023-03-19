كبار النجوم وأفضل البرامج على «الراديو 9090» في رمضان

انتهت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية من وضع الخريطة البرامجية والدرامية لمحطات الإذاعة المختلفة التابعة للشركة؛ من أجل بثها عبر موجاتها المختلفة خلال شهر رمضان الكريم، حيث تضمنت الخريطة مجموعة هائلة من المسلسلات الإذاعية التي تتميز بالكوميديا المختلفة، وتضم كبار النجوم والنجمات، بالإضافة إلى الخريطة البرامجية للمحطات المختلفة.

مسلسلات وبرامج الراديو 9090 في رمضان 2023

وتذاع المسلسلات والبرامج المختلفة عبر إذاعة «الراديو 9090» إضافة إلى عدد كبير من البرامج بلمسات كبار نجوم الإعلام والفن والرياضة.

قائمة برامج الراديو 9090

- "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامي فادى إبراهيم بمشاركة سالي سعيد، ويذاع في تمام الساعة 9 صباحا

- "أكلة مصرية" يقدمه الشيف حسن حسونة، ويذاع في تمام الساعة 12:50 ظهرًا

- "مكسرات لميس" تقدمه الدكتورة لميس جابر، ويذاع الساعة الواحدة ظهرا

- "محصلش حاجة" تقدمه الإعلامية بسنت بكر، ويذاع الساعة 1:10 ظهرًا

- "لحظة صفا" يقدمه الدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، في تمام الساعة 1:30 ظهرًا

- "فوانيس" تقدم عبير بسيوني، ويذاع في تمام الساعة 2 ظهرًا

- "كلام محترم" تقديم الإعلامي أحمد الطاهري، ويذاع في تمام الساعة 2:10 ظهرًا

- "على رأى اللي قال" تقديم داليا الخطيب في تمام الساعة 2:50 ظهرًا

- "مفيش منه" يقدم الإعلامي رامي الحلواني، بمشاركة شيماء حافظ، ويذاع الساعة 3 عصرا

- "رمضان مع شلبوكة" يقدمه الكابتن مدحت شلبي، في تمام الساعة 3:50 عصرًا

- "عربيتك في رمضان" يقدمه الإعلامي معتز عاطف، في تمام الساعة 4 عصرًا

- "خير النساء" تقدمه مها مصطفى ومي إيهاب يوميا في تمام الساعة 4:50 عصرًا

- "من كام سنة" تقديم الإعلامي محمد على خير، في تمام الساعة 5 عصرا.

- "اللهم أعنا" تقديم الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، قبل آذان المغرب

- "حلّى ودنك" تقديم الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، ويذاع في تمام الساعة 9 مساء

- "الراديو بيضحك" تقدم الإعلامية فاطمة مصطفى، يوم الأربعاء من كل أسبوع، خلال شهر رمضان، ويذاع البرنامج في تمام الساعة 10 مساء

- "عمارة الحاج رمضان" يقدمه الإعلامي أحمد يونس في تمام الساعة 5:20 عصرًا

- "رمضان كريم وزيادة" يقدمه الدكتور محمد رفعت، ويذاع الساعة 5:40 مساء

- "كلم ربنا" تقديم الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، ويذاع في تمام الساعة 6 مساء

- "ستوديو 9090" من تقديم هند جاد ومحمود الفقي، حسام عصام وغدير حسان، مينا عطا ورنا سماحة، أحمد خيري وياسمين محفوظ، وإيمان مختار، ويقدم يوميا في تمام الساعة 10 مساء.

مسلسلات الراديو 9090

يعود النجم الكبير يحيى الفخراني لجمهوره من جديد بمسلسل إذاعي باسم "أحلام شهرزاد" ويذاع يوميًا في تمام الساعة 2:20 ظهرًا كما أعدت المحطة مسلسلا كوميديا آخرا وهو مسلسل "كارت أحمر" بطولة النجوم بيومي فؤاد، رنا رئيس، عمرو وهبة، ويذاع في تمام الساعة 3:20 عصرًا كما يذاع مسلسل "مين في دول؟" بطولة محمد نشأت، بمشاركة الفنانة إيمان السيد، ويذاع في تمام الساعة 4:20 عصرًا.