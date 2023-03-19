الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

المؤبد لعاطل يتاجر فى المواد المخدرة بالخانكة

حبس متهم
حبس متهم

قضت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد لعاطل، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز شرطة الخانكة.

وصدر الحكم  برئاسة المستشار سيد رفاعى حسين، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد فتحى ويصا، ومصطفى خلف محمد أمين، ومصطفى أنور أحمد مؤمن .

وتضمن أمر الإحالة، أن المتهم "م . س ع"،  عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة الخانكة، حاز وأحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الهيروين فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وأضاف  أمر الإحالة، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، على النحو المبين بالتحقيقات، كما حاز وأحرز ذخائر "طلقتين"، مما تستعمل على السلاح على السلاح.

 وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة "هيروين وحشيش"، وسلاح نارى وذخائر، ومبلغ مالى وهاتف محمول بدائرة مركز شرطة الخانكة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة، والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمولة للتواصل مع عملائه، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيقات .

جنايات بنها المواد المخدرة أسلحة نارية وذخائر المستشار سيد رفاعي حسين المتهم فرد خرطوش

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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