34 عامًا على تحرير طابا.. 3 كتب تتحدث عن الإنجاز التاريخي

تحتفل مصر بذكرى تحرير طابا في 19 مارس من كل عام، فهو اليوم الذي تم فيه استرداد آخر من شبر من أراضي الدولة المصرية في سيناء من إسرائيل، ففي 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم في جنيف بسويسرا في النزاع حول طابا، وجاء الحكم في صالح مصر، مؤكدا أن طابا مصرية.

وفي 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخي برفع علم مصر معلنا السيادة على طابا وإثبات حق مصر في أرضها؛ وبهذه المناسبة نستعرض أبرز الكتب التي تحدثت عن هذا الإنجاز الكبير، الذي مر عليه 34 عاما..

طابا قضية العصر

تكمن أهمية هذا الكتاب لمؤلفه الدكتور يونان لبيب رزق، بالإضافة لأهمية موضوعه وكاتبه فى كونه لا يعد مجرد كتاب فى التاريخ،- كما يشير مؤلفه -، وإنما شهادة لأحد الذين شاركوا فى الأحداث و ساهموا فى صناعة ذلك الانتصار.

يعرض الدكتور يونان رزق الأهمية والمكانة التى احتلتها القضية لدى أطراف النزاع، كما يستعرض الجهود الحثيثة التى بذلها كل من الجانبين فى الحصول على الوثائق التى تؤكد حقه فى ذلك الشريط الساحلى المهم والصراع القانونى والدبلوماسى وحرب الخرائط وغيره.

طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل: صراع الدبلوماسية من مجلس الأمن إلى المحكمة الدولية

يسد هذا الكتاب نقصًا كبيرًا في المكتبة العربية؛ فمؤلفه دبلوماسي مصري استثنائي، وهو الدكتور نبيل العربي الذي شغل مواقع دبلوماسية بالغة الأهمية داخل مصر وخارجها، وكان مسئولًا عن أهم الملفات السياسية المصرية على مدى نصف القرن الأخير.

يقدم الدكتور نبيل العربي في هذا الكتاب الحقيقة الكاملة عن مُجريات ملف المفاوضات المصرية - الإسرائيلية التي انتهت باسترجاع طابا واستكمال تحرير الأرض المصرية، وقد كان الدكتور نبيل العربي رئيس الوفد المصري في هذه المفاوضات التي اعتُبرت انتصارًا دبلوماسيًّا ساحقًا.

غير أن المؤلف يأخذنا إلى جذور القضية منذ عام 67، ويكشف من موقعه المهم في أروقة الدبلوماسية المصرية والعالمية باعتباره من صُناع الحدث، عن أهم محطات الصراع العربي الإسرائيلي منذ ذلك الحين.

ومن ناحية أخرى؛ يقدم الكتاب شهادة حية على تاريخ الدبلوماسية المصرية بما يتمتع به المؤلف من مصداقية ومسئولية رَجُلٍ عَملَ رئيسًا لمجلس الأمن الدولي، وبضمير قاضٍ في محكمة العدل الدولية، وبوعي مثقف وأكاديمي نال الدكتوراه في القانون الدولي من جامعة نيويورك.

الأصول التاريخية لمسألة طابا

تتصدى هذه الدراسة التاريخية لأهمية طابا وتستعرض أزماتها، يتأكد من هذه الدراسة لصاحبها الدكتور يونان لبيب رزق واعتمادا على الوثائق المحايدة، المستمدة من الأرشيف البريطاني، مصرية طابا، وذلك بعد استعراض أزمة 1906التي عينت على أساسها حدود مصر الدولية مع فلسطين.