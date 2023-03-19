الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«دكان الفرحة» يفتح أبوابه لرعاية 2000 أسرة في سوهاج

دكان الفرحة
دكان الفرحة

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج معرض دكان الفرحة الذي ينظمه صندوق «تحيا مصر» بالمحافظة على مدار يومين ويوفر 20 ألف قطعة ملابس لصالح 2000 أسرة أولى بالرعاية بالتعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل وبنك الكساء المصري ضمن أكبر حملة كساء أطلقها الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية لتوفير 2 مليون قطعة ملابس لنحو مليون مواطن.

يأتي ذلك ضمن فعاليات قافلة الحماية الاجتماعية التي ينفذها الصندوق في المحافظة استعدادا لشهر رمضان المعظم وتضمنت تنظيم المعرض وتوفير ٢١٤ طن من المواد الغذائية الجافة واللحوم والدواجن والخضروات ومنتجات الألبان لصالح 20 ألف أسرة وتنفيذا لحملة أبواب الخير لإفطار 60 ألف صائم على مدار شهر رمضان المعظم.

ودشن الصندوق مبادرة دكان الفرحة في شهر إبريل عام 2019، وتعمل المبادرة بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل.

ونجحت المبادرة خلال الفترة الماضية في توفير أكثر من مليون قطعة ملابس جديدة استفاد منها ما يقرب من 350 ألف مواطن. 

وتم تنظيم معارض لطلاب جامعات المنيا وجنوب الوادي والإسكندرية وعين شمس، ودمياط، وسوهاج، والفيوم، وحلوان فضلا عن تنظيم معارض للأسر الأولى بالرعاية ودور رعاية الأيتام وأبناء السجينات وذوي الهمم، في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

يذكر أن المبادرة تعمل بجانب تجهيز العرائس على تنظيم معارض للملابس الجديدة داخل الجامعات الحكومية ودور الأيتام، مع مراعاة الجانب المعنوي بحيث يتم إتاحة الفرصة لكل طالب لاختيار القطع المناسبة بحرية تامة دون مقابل كما تواصل عملها في القاهرة والجيزة والشرقية والأقصر والواحات البحرية، وأسيوط وقنا، وشمال سيناء.

2000 اسرة اسرة أولي بالرعاية البحرية الاجتماعي الاجتماعية الإسكندرية الجامعات الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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