الأحد 19 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البريد المصري ينظم ورشة عمل الأجور بالتعاون مع الاتحاد البريدي العالمي

البريد المصري
البريد المصري

نظّم البريد المصري ورشة عمل الأجور، بالتعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد البريدي العالمي لبناء القدرات لدى المؤسسات البريدية العربية.

يأتي هذا البرنامج التدريبي في إطار سعي البريد المصري الدائم نحو دعم تنفيذ استراتيجية الاتحاد البريدي العالمي التي تهدف إلى بناء قدرات المؤسسات البريدية إلى جانب دعم أنشطة المكتب الدولي الإقليمية الرامية إلى تحقيق الترابط والتكامل بين المؤسسات البريدية أعضاء الاتحاد.

كما تسهم ورشة عمل الأجور في بناء قدرات المؤسسات البريدية وتطبيق منظومة أجور عادلة تتناسب مع الخدمة المقدمة، بالاعتماد على نخبة من الخبراء الدوليين في مجال الأجور. 

وتناولت الورشة عددًا من الموضوعات العامة التي تخض نظام الأجور بالاتحاد البريدي العالمي، ومنها النظام الاختياري والإلزامي للنفقات الختامية والمحاسبة، والبرنامج المُخصص للتجارة الإلكترونية "أنظمة المواصفات والأسعار وأنظمة المحاسبة للطرود".

ويسعى البريد المصري من خلال هذه الورش إلى تكوين رؤى حول وضع خطة الأجور المتكاملة بهدف تبسيط أنظمة الأجور وخلق نظام أجور موحد، بالإضافة إلى مراجعة أجور الخدمات الأساسية، لاسيما المنهجيات التي تكمن وراء تحديد الأجور، وذلك لتحقيق أجور أكثر إنصافًا وتنافسية وقائمة على التكلفة مع المحافظة على مستوى جودة الخدمات.

وشارك في ورشة عمل الأجور 55 متدربًا من 15 دولة عربية، وهي: مصر، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وفلسطين، وموريتانيا، والسودان، والأردن، والعراق، وسلطنة عمان، واليمن، والصومال، وجيبوتي، وتونس، والمغرب.

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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