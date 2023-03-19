الأحد 19 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تدشين قافلة تنموية طبية لأهالي قرية «تونس» والقرى المجاورة بسوهاج

القافلة
القافلة

استقبلت محافظة سوهاج، قافلة تنموية طبية لتقديم خدماتها المجانية لأهالي قرية " تونس " بمركز سوهاج، والقرى المجاورة، والتي نفذتها جمعية الخير والسلام للتنمية المستدامة التابعة لإدارة القاهرة الجديدة الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وجامعة سوهاج،حيث تم الكشف على 1035 مواطنا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان. 

 وكذلك تحويل 45 مواطنا لمستشفى سوهاج الجامعي، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف نائب رئيس جامعة سوهاج، واللواء جمال عبد المنعم رئيس مجلس إدارة الجمعية، والدكتورة رشا حامد أمين عام الجمعية، ومحمود إمام رئيس مركز ومدينة سوهاج . 

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، الشكر لجمعية الخير والسلام للتنمية، والقائمين على القافلة الطبية، مؤكدا على أهمية دور منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ودعم القرى الأكثر احتياجا، بالتوازي مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، والفئات الأكثر احتياجا.

وقد وفرت جامعة سوهاج عددا من المتخصصين لتقديم ندوات توعية في النواحي الاجتماعية والأسرية، وتقديم المساعدات والاستشارات الطبية لسكان القرية والقرى المجاورة، وتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية بالمجان للمواطنين.

 وشملت القافلة الطبية توقيع الكشف الطبي في 10 تخصصات مختلفة، وصرف الأدوية بالمجان، بالإضافة إلى عقد 5 ندوات توعوية حاضر فيها أعضاء هيئة التدريس من قسم الصحة العامة وطب المجتمع، وطب الأسرة، حول " الوقاية من الأمراض المعدية، والتغذية السليمة للأم والطفل، ومناهضة العنف ضد المرأة، والتوعية بالقضية السكانية، والتوعية بالأضرار الصحية للتدخين والإدمان " ومن بين ما تحققه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، ودعم القرى الأكثر احتياجا، بالتوازي مع اهتمام الدولة والقيادة السياسية بتحقيق أهداف الجمهورية الجديدة، ودعم الأسر الأولى بالرعاية، والفئات المستحقة والأكثر احتياجا .

اهتمام الدولة ؤية مصر 2030 2030 الاستشارات الطبية الاستشارات التنمية المستدامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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تدشين قافلة تنموية طبية لأهالي قرية «تونس» والقرى المجاورة بسوهاج

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