حقيقة وقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات» ترشيدًا للنفقات

نفى المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء، صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن وقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة» ترشيداً للنفقات.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى بيان له، اليوم، إنه تواصل مع وزارة الصحة والسكان، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف المبادرة الرئاسية «للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة» ترشيداً للنفقات، مُشددةً على استمرار العمل بالمبادرة الرئاسية "للقضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية والتدخلات الطبية الحرجة"، حيث يتم توزيع المرضى مركزيًا على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية والتدخلات الجراحية اللازمة بأعلى جودة وفي أسرع وقت ممكن، بشكل مجاني بالكامل دون تحميلهم أي أعباء مادية.

وأوضحت أن المبادرة نجحت في إجراء نحو مليون و621 ألف عملية جراحية، وذلك منذ انطلاقها في يوليو عام 2018 وحتى الآن، مُناشدةً المواطنين الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التي تشملها المبادرة، التسجيل على الموقع الإلكتروني المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار عبر الرابط التالي: "wlms.smcegy.com"، أو تقديم الاستفسارات والبيانات اللازمة عبر الخط الساخن للمبادرة "15300".