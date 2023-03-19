الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الإكوادور إلى 14 قتيلا و446 مصابا

الإكوادور
الإكوادور

أعلنت الإكوادور ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب أراضيها أمس ، إلى 14 قتيلا، و446 مصابا.

وسجلت السلطات الإكوادورية، صدوعا في مبان ومنازل في غواياكيل، بالإضافة إلى انهيار بعض الجدران، وأمرت السلطات بغلق ثلاثة أنفاق، وأعلن مكتب رئيس الإكوادور غييرمو لاسو، أمس وقوع قتلى ومصابين جراء الزلزال الذي ضرب البلاد، على بعد 59 كيلومترا من مدينة غواياكيل إحدى أكبر المدن في الإكوادور.

وتسبب الزلزال الذي ضرب الإكوادور أمس، السبت، على عمق 44 كلم، في تدمير 84 منزلا، وتضرر 180، إضافة إلى تضرر 33 منشأة طبية، وتدمير 5 جسور بشكل كامل.

ودعا الرئيس لاسو في تغريدة له على موقع "تويتر"، المواطنين إلى التزام الهدوء.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بوقوع زلزال بقوة 6.7 درجة في منطقة غواياس الساحلية، وكان مركزه على بعد حوالي 80 كيلومترا جنوب غواياكيل، التي تضم منطقة مأهولة يسكنها أكثر من 3 ملايين شخص.

وسجلت هيئة الاستجابة للطوارئ في الإكوادور وسكرتارية إدارة المخاطر مقتل شخص واحد في مجتمع الانديز في كوينكا، حيث كان الضحية في مركبة علقت تحت أنقاض منزل.

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