الأحد 19 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فوكس نيوز: الصين تتجه لتأسيس «نظام عالمى» جديد وتستغل الضعف الأمريكى

الرئيس الصيني ونظيره
الرئيس الصيني ونظيره الأمريكي

أكد النائب السابق لمستشار الأمن القومي الأمريكي ك. تي ماكفارلاند (K.T. McFarland)، أن الولايات المتحدة أهملت في قيادتها للعالم وفقد الكثير من تأثيرها بينما تقوم الصين بتأسيس "النظام العالمي" الجديد.

وأوضح ماكفارلاند أن التحركات الجيوسياسية الأخيرة للصين تهدف لترسيخ نفوذها على المسرح العالمي، بينما أمريكا كانت "نائمة على عجلة القيادة"، وذلك وفق شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وأشار مسئول الأمن القومي الأمريكي السابق إلى أن الصين في الأيام العشرة الماضية قادت تحركات قوية وناجحة لإنشاء "النظام العالمي الصيني الجديد".

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نجاح الصين في الشرق الأوسط

وتطرق ماكفارلاند لأول مرة إلى تحرك الصين الأخير في شئون الشرق الأوسط لتسهيل صفقة بين إيران والسعودية، مستفيدة من عدم استقرار النفوذ الأمريكي في المنطقة.

وأضاف "تفاوض الصينيون قبل أسبوع على عقد صفقة بين عدوين تاريخيين، هما إيران والمملكة العربية السعودية، بينما لم تكن واشنطن تتفاوض على تلك الصفقة"، مؤكدًا أن الصين فاجأت الأمريكيين بهذا الأمر.

وأكد المسئول الأمني الأمريكي السابق أنه بعد 50 سنة من الهيمنة الأمريكية في الشرق الأوسط، أصبحت الصين الآن الدولة الأكثر أهمية في الشرق الأوسط، حيث ستقوم ببناء البنية التحتية وستحصل الصين بعد ذلك على إمدادات الطاقة من المنطقة مدى الحياة وخاصة النفط.

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خطط الصين لإنشاء نظام عالمي

وأشار ماكفارلاند إلى أن الصين تعمل على عقد شراكة مع روسيا ودعت لإجراء محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وذلك ضمن أجندة خاصة بها لتحقيق مصالحها، فالرئيس الصيني شي جين بينغ ذاهب إلى روسيا خلال أيام ولديه تأثير كبير وقدرة للضغط على رئيس روسيا فلاديمير بوتين، وربما يضغط عليهم للجلوس إلى طاولة المفاوضات وفي نفس الوقت سيجتمع شي جين بينغ مع الرئيس الأوكراني افتراضيًا لعرض خطته للسلام وإنهاء الحرب.

وأكد ماكفارلاند أن لدى الصين تطلعات العالمية بتأثيرها المتزايد في أمريكا الوسطى والجنوبية، وسيمثل هذا تحديًا للقيادة الأمريكية على المسرح العالمي.

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