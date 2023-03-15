سفن ضخمة.. خطة الصين لمواجهة الضغط الأمريكى فى تايوان

سلطت صحيفة ساوث تشيناي مورنينج بوست، الضوء على المخطط الصيني لمواجهة الضغط الأمريكي المتصاعد خلال هذه الفترة بسبب تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا تابعًا لأراضيها، إلا أنها تتمتع بالحكم الذاتي.

وكشفت الصحيفة النقاب عن خطط لبناء الصين سفينة تجريف رمال ضخمة، وهي التي تشير إلى حرب بالمنطقة الرمادية المتزايدة ضد تايوان وبناء جزر أكثر عسكرة في بحر الصين الجنوبي، ومن المقرر أن تثير الجدل وتزيد من حدة التصاعدات الأمريكية الصينية في بحر الصين الجنوبي.

وأضافت أن الصين تخطط أيضًا إلى بناء أكبر كراكة شفط في العالم من شأنها تسريع بناء الجزر العسكرية في المياه المتنازع عليها، وهي التي ستكون أقوى بنسبة 50% من شركة بناء الجزيرة العملاقة الحالية.

مهام السفينة الصينية الضخمة

السفينة عبارة عن وعاء يمكنه تمزيق مجاري الأنهار أو قاع البحر بجهاز مثقاب يشبه الحفر، ويمتص الرمال والصخور ثم يضخها عبر أنبوب على مسافة بعيدة، كما تعد هذه السفن مفيدة لتطهير الممرات المائية الملاحية وبناء الجزر الاصطناعية.

ويقول التقرير إن كراكة الشفط الجديدة ستحتوي على مخرطة بقوة 10000 كيلو وات، والتي ستكون الأكبر في العالم، متجاوزة طاقة 6600 كيلووات من تيان كون، التي تم تشغيلها في عام 2019، و4400 كيلووات من تيان Jing، التي كانت في عامي 2013 و2014، كما تعتبر السفينة الرئيسية المشاركة في بناء جزيرة مثيرة للجدل في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وسبق، وأعلنت صحيفة فورين بوليسي الامريكية، أن الصين تستخدم عمليات تجريف الرمال لفرض تكاليف باهظة على تايوان، مما أجبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على تحويل المزيد من الموارد إلى خفر السواحل بدلاً من الجيش.

ويشير التقرير إلى أن خفر السواحل التايواني طرد 4000 كراكة وسفن نقل الرمال الصينية من مياهها في عام 2020، وهي قفزة بنسبة 560% في التوغلات منذ عام 2019.