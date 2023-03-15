الأربعاء 15 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سفن ضخمة.. خطة الصين لمواجهة الضغط الأمريكى فى تايوان

سفينة صينية
سفينة صينية

سلطت صحيفة ساوث تشيناي مورنينج بوست، الضوء على المخطط الصيني لمواجهة الضغط الأمريكي المتصاعد خلال هذه الفترة بسبب تايوان التي تعتبرها الصين جزءًا تابعًا لأراضيها، إلا أنها تتمتع بالحكم الذاتي. 

وكشفت الصحيفة النقاب عن خطط لبناء الصين سفينة تجريف رمال ضخمة، وهي التي تشير إلى حرب بالمنطقة الرمادية المتزايدة ضد تايوان وبناء جزر أكثر عسكرة في بحر الصين الجنوبي، ومن المقرر أن تثير الجدل وتزيد من حدة التصاعدات الأمريكية الصينية في بحر الصين الجنوبي. 

وأضافت أن الصين تخطط أيضًا إلى بناء أكبر كراكة شفط في العالم من شأنها تسريع بناء الجزر العسكرية في المياه المتنازع عليها، وهي التي ستكون أقوى بنسبة 50% من شركة بناء الجزيرة العملاقة الحالية.  

مهام السفينة الصينية الضخمة

txt

محلل اقتصادى: المناوشات بين الصين وأمريكا دعت الأخيرة لإعادة النظر فى اقتصادها

السفينة عبارة عن وعاء يمكنه تمزيق مجاري الأنهار أو قاع البحر بجهاز مثقاب يشبه الحفر، ويمتص الرمال والصخور ثم يضخها عبر أنبوب على مسافة بعيدة، كما تعد هذه السفن مفيدة لتطهير الممرات المائية الملاحية وبناء الجزر الاصطناعية.

ويقول التقرير إن كراكة الشفط الجديدة ستحتوي على مخرطة بقوة 10000 كيلو وات، والتي ستكون الأكبر في العالم، متجاوزة طاقة 6600 كيلووات من تيان كون، التي تم تشغيلها في عام 2019، و4400 كيلووات من تيان Jing، التي كانت في عامي 2013 و2014، كما تعتبر السفينة الرئيسية المشاركة في بناء جزيرة مثيرة للجدل في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

وسبق، وأعلنت صحيفة فورين بوليسي الامريكية، أن الصين تستخدم عمليات تجريف الرمال لفرض تكاليف باهظة على تايوان، مما أجبر الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي على تحويل المزيد من الموارد إلى خفر السواحل بدلاً من الجيش.

ويشير التقرير إلى أن خفر السواحل التايواني طرد 4000 كراكة وسفن نقل الرمال الصينية من مياهها في عام 2020، وهي قفزة بنسبة 560% في التوغلات منذ عام 2019. 

الصين تايوان الضغط الأمريكي أمريكا سفينة ضخمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

عيوب الذات القومية

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 15-3-2023 فى مصر

الاتحاد الأوروبي يبحث فرض عقوبات ضد المسؤولين عن الاضطرابات في مولدوفا

تايوان تعلن تسجيل أربع إصابات بجدري القردة

كوريا الشمالية تعلن إطلاق صاروخين باليستيين متوسطي المدى

سفير روسيا لدى واشنطن: وجود مسيرة أمريكية فى البحر الأسود عمل استفزازاى

الدفاع الجوي الروسي يسقط 3 صواريخ فوق بيلجورود

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

قمة روسية سورية.. في "نفق" الحرب الأسوأ

جمال زايدة

لعبة الأمم

أحمد المريخي

حكاية فى إقامة مسعود شومان

ماجد حبته

المملكة السعيدة والجمهورية الجديدة

إسراء شوقي

كتف فى كتف.. المصريون كالبنيان المرصوص

مدحت بشاى

فى مواجهة الفشل

محمد رفعت

وصول المساعدات لمستحقيها (نقاش متحضر)

عبد الرحيم طايع

ركوب الترند!

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يزور ألمانيا غدًا.. وشرطة برلين تعلن إجراءات أمنية مشددة

فلسطين تدين مصادقة الكنيست على قانون يهدف لشرعنة البؤر الاستيطانية فى الضفة

التوقيت المثالى.. هل اقترب ضرب إسرائيل للمنشآت النووية الإيرانية؟