الأحد 19 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

قضايا المرأة فى الأدب والفن على طاولة الحرية للإبداع .. الليلة

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية

تواصل قطاعات وزارة الثقافة المصرية، احتفالاتها بيوم المرأة المصرية ويومها العالمي، بالإضافة إلي عيد الأم، وهي الأعياد التي تتزامن مع شهر مارس، شهر المرأة من كل عام.

 

 يشهد مركز الإبداع الفني، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، أمسية ثقافية تحت عنوان “قضايا المرأة في الأدب والفن”، بقاعة توفيق الحكيم بمركز الإبداع.

 

 ويشارك في الأمسية كلا من: دكتورة رانيا يحيي رئيس قسم النقد بالمعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون ــ دكتورة نجوي صابر أستاذ النقد والبلاغة بكلية الآداب جامعة الإسكندرية ــ دكتورة ندى يسري مدرس الأدب العبري الحديث والمقارن بآداب الإسكندرية ــ دكتور أبو الحسن سلام أستاذ علوم المسرح بآداب الإسكندرية ــ الناقد الدكتور محمود الضبع، أستاذ الأدب والنقد بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة قناة السويس، وتدير اللقاء الناقدة الدكتورة سحر شريف، أستاذ النقد والأدب الحديث بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

 

تتناول الأمسية كيف تناول الأدب والفن قضايا المرأة وعالجها، وهل استطاع كلا من الأدب والفن تقديم صورة حقيقية واضحة عن القضايا والمشكلات التي تخص النساء وتعاني أغلبهن منها، كقضايا الزواج المبكر، الختان، زواج القاصرات، مشكلات الأرث التي تعاني منها النساء خاصة في الريف وصعيد مصر، مشكلات حرمان الفتيات من التعليم أو التسرب منه في بعض المناطق الفقيرة، قضايا الطلاق والأمهات المعيلات، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالمرأة وتناولها الأدب والفن، سواء في الروايات ومن بينها: الباب المفتوح، العربة الذهبية لا تصعد إلي السماء، الحرام، امرأة عن نقطة الصفر وغيرها. بالإضافة إلي معالجة الفن سواء في الدراما التليفزيونية أو الأفلام السينمائية لقضايا المرأة، ومن بينها علي سبيل المثال لا الحصر: ولا عزاء للسيدات، ملف في الآداب، لحم رخيص، عفوا أيها القانون، أريد حلا، وفيلم 678 وهو من أحدث الأفلام الذي تناول وبجرأة قضايا التحرش بالنساء والفتيات.  

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