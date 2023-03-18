السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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«البلشى»: سأسعى لزيادة بدل الصحفيين بقيمة ألف جنيه.. وحل أزمة المؤقتين

خالد البلشي
خالد البلشي

كشف الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، عن بشرى سارة لجموع الصحفيين، موضحًا أنه سيسعى من أجل زيادة البدل إلى ألف جنيه وهذه أمنية يتمنى تحقيقها، وسيتم فتح حوار من أجل الزيادة ويتمنى زيادتها. 

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أول اجتماع للمجلس سيشهد توجيه دعوة للنقباء وأعضاء المجلس السابقين للاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أنه كان يرى الجمعية العمومية غاضبة من الأداء النقابي بسبب تراكم الملفات، وتفاجأ من حجم الحضور والمشاركة في الانتخابات.

حل أزمة الصحفيين المؤقتين في الصحف القومية

كما تحدث عن أزمة الصحفيين المؤقتين منذ سنوات في الصحف القومية، موضحًا أنه سيقوم بمخاطبة رئيس الهيئة الوطنية للصحافة حول أوضاع المؤقتين ويفتح حوارًا مع المؤسسات، لأن التعيين هو تجديد لشباب المؤسسات وعماد الأجيال.

وتابع أن المؤقتين من الملفات الرئيسية المطروحة على المجلس الجديد والكل مشارك فيه حتى يكون هناك امتداد للأجيال، مؤكدًا أن الشباب المؤقتين بذلوا من أعمارهم وقتًا طويلًا، والنقابة تحمي حقهم في العمل، وهذا دورها. 

وحول تشكيل هيئة مكتب مجلس النقابة، قال، إن هناك 12 عضوًا في المجلس ولن يفقد أي عضو منهم، لأنه يتم الاختلاف في الآراء ولكن يبقى الجميع أبناء مهنة وزملاء.  

خالد البلشي زيادة البدل الصحفيين الصحفيين المؤقتين الصحف القومية تجديد لشباب المؤسسات

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