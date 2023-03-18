السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

مدرب صن داونز: كنت أرغب فى الفوز على الهلال السودانى.. وظروف المباراة صعبة

مدرب صن داونز
مدرب صن داونز

أكد رولاني موكوينا، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، أنه كان يرغب في الفوز على الهلال السوداني خلال أحداث المباراة التي انتهت بالتعادل بين الفريقين ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، ليصبح لقاء الأهلي المقبل هو الحاسم في التأهل رفقة صن داونز للدور ربع النهائي.

موكوينا قال في تصريحات صحفية: "مباراة الهلال السوداني؟ لقد كانت مباراة صعبة وأمام خصم صعب للغاية، وظروف اللقاء كانت صعبة".

وأضاف: "الهلال فريق جيد ويمتلك مدربًا رائعًا ولاعبين مميزين للغاية".

وتابع: "كنت أرغب في الفوز بالمباراة لكننا في النهاية تعادلنا ولم نحقق الانتصار".

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