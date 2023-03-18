السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أول تحرك من «البيئة» بشأن التلوث الزيتى بشاطئ السوايسة

جريدة الدستور

وجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بسرعة اتخاذ الإجراءات العاجلة للسيطرة على التلوث الزيتى الذى ظهر بشاطئ السوايسة بمحافظة السويس، بعد ورود بلاغ لغرفة العمليات المركزية بوزارة البيئة بوجود التلوث.

وكلفت بالدفع الفورى بلجنة من الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بمحافظة السويس بالتنسيق مع الجهات المعنية للمعاينة وتقييم الموقف وسرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة، وتبين من  المعاينة أن التلوث عبارة عن زيت ثقيل بمساحة حوالي 260م طول ومن نصف متر إلى 2 متر عرض.

وأخذت اللجنة عينة من التلوث لتحليلها بمعمل الفرع الإقليمى لوزارة البيئة بالسويس لمعرفة المتسبب وإتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

وأكدت وزيرة البيئة أنه جار أعمال إزالة التلوث بالتنسيق مع محافظة السويس وشركات البترول العاملة بالمنطقة، وستقوم غرفة العمليات المركزية لجهاز شئون البيئة والإدارة المركزية لفرع السويس بالمتابعة المستمرة للموقف حتى الانتهاء ومن إزالة التلوث وتنظيف الشاطئ بالكامل.

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