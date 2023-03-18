السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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عبدالعزيز المسلم يكشف الهدف من فعاليات أيام الشارقة للتراث

عبدالعزيز المسلم
عبدالعزيز المسلم

قال الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، إنه تم افتتاح نسخة جديدة من أيام الشارقة للتراث، مشيرًا إلى أن الإمارات تتطور بشكل كبير جدًا والناس ابتعدت كثيرًا عن التراث.

نحاول جذب الشباب ودعم الأسر المنتجة

وأضاف خلال تصريحاته لبرنامج "السفيرة عزيزة"، والمذاع عبر فضائية dmc، أن الناس ابتعدت عن التراث بسبب السكن في مدن جديدة، ومن خلال فعاليات أيام الشارقة نحاول جذب الشباب والصغار، ودعم الأسر المنتجة وتطوير المنتج التراثي بما يتناسب مع التقدم، ولذلك كان شعار هذه الدورة "التراث والإبداع"، حتى نريهم أن الحلي القديمة من الممكن أن تتطور.

وتابع رئيس معهد الشارقة للتراث، أنه خلال هذه الأسابيع الثلاثة نحاول أن ندمج الأجيال، وأن يمر الشباب بتجربة حياتية وكأنه انتقل للماضي وعاد، لأن المعايشة تلتصق بالمخيلة أكثر من القراءة والتوجيه المباشر.

عبدالعزيز المسلم معهد الشارقة للتراث أيام الشارقة للتراث جذب الشباب دعم الأسر المنتجة تطوير المنتج التراثي

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