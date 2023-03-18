السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

موعد صرف منحة شيخ الأزهر رمضان 2023

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر

بدأ العد التنازلي لاستقبال شهر رمضان المبارك، ومن ثم يكثر البحث عن منحة شيخ الأزهر من قبل العاملين في كافة الإدارات والهيئات التابعة لمشيخة الأزهر، كونهم ينتظروها كل عام وتصرف قبيل شهر رمضان الكريم.

أهمية منحة شيخ الأزهر رمضان 2023

منحة شيخ الأزهر تحتل أهمية كبرى للمواظفين في مشيخة الأزهر هذا العام خاصة مع ارتفاع  ومن المعروف أن الأعباء المالية ترتفع بشكل ملحوظ مع حلول شهر رمضان الكريم، حيث تحرص الأسر المصرية على شراء مستلزمات الشهر من سلع غذائية وياميش رمضان والذي تكثر على مدار أيامه العزومات والمناسبات الاجتماعية المختلفة.

منحة شيخ الأزهر رمضان 2023

يذكر أن العديد من الموظفين والعاملين في المؤسسات المختلفة وفي مقدمتها مشيخة الأزهر التعرف على المنح والمكافآت بالتزامن مع اقتراب الشهر الكريم، حيث اعتاد العاملون في مشيخة الأزهر الشريف والمؤسسات التابعة لها على الحصول على منحة رمضان 2023.

موعد صرف منحة رمضان 2023 والفئات المستحقة

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منحة شيخ الأزهر رمضان 2023

ومنذ يومين أعلنت مشيخة الأزهر عن اعتماد الإمام الأكبر شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، لقرار صرف منحة شيخ الأزهر في شهر رمضان 2023،  فسوف  يتم صرف منح شيخ الأزهر رمضان 2023 لكافة  في صورة مكافأة للعاملين في القطاعات التابعة للمشيخة ويستثنى من ذلك العاملين في جامعة الأزهر، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

قيمة منحة شيخ الأزهر رمضان 2023

ومن المقرر أن تكون قيمة منحة شيخ الأزهر  للعاملين في القطاعات المختلفة للمشيخة والتي من المنتظر صرفها خلال أيام نحو 1200 جنيه.

موعد صرف منحة شيخ الأزهر 2023

لم تفصح مشيخة الأزهر بعد عن موعد صرف منحة شيخ الأزهر لكن هناك مصادر مطلعة بالأزهر كشقت أنه من المقرر أن يتم صرف منحة شيخ الأزهر 2023، خلال الأيام الأولى  من شهر رمضان الكريم، حيث لم تحدد المشيخة التاريخ الرسمي لصرفها للعاملين في مشيخة الأزهر بالقطاعات المختلفة.

 منحة الأوقاف رمضان 2023

 يُذكر أن منحة شيخ الأزهر هي الأعلى بين المؤسسات الدينية، بعد صرف 800 جنيه للعاملين بالأوقاف، وألف للعاملين بجامعة الأزهر.

ومن ناحية أخر قد أعلن الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر عن صرف مكافأة 1000 جنيه للعاملين بالجامعة والجهات التابعة لها، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك 2023.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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