الأربعاء 16 مارس 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

750 جنيهًا منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة رمضان

وزير النقل
وزير النقل

أكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وافق على صرف منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوما، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وتقدمت النقابة العامة بالشكر والتقدير لوزير النقل وقيادات الهيئة، على الموافقة على صرف تلك المنحة، والتي جاءت بناء على المذكرة المقدمة من النقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر ومترو الأنفاق بطلب منحة للعاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

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عبد الفتاح فكري الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل منحة العمالة المؤقتة

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فى فقه الأزمة

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