750 جنيهًا منحة للعاملين بالسكة الحديد والمترو بمناسبة رمضان.. حصاد «القوى العاملة» اليوم

شهدت وزارة القوى العاملة، اليوم الأربعاء، نشاطًا مكثفًا تستعرضه «الدستور» في السطور التالية:

أشادت النقابة العامة للصناعات المعدنية والهندسية، برئاسة المهندس خالد الفقي، ببحث علمي أعده الباحث محمود محمد عبده بشأن "دور النقابات العمالية في تدعيم الرعاية الاجتماعية للعاملين بمصنع السبائك الحديدية بإدفو بأسوان، وثمنت تعاون الإدارة واللجنة النقابية في توفير كل المعلومات لإنجاح هذا البحث الذي حصل على درجة الامتياز في المسابقة التي اشترك فيها.

https://www.dostor.org/3744337

أكد هشام فؤاد، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة، على عُمق العلاقات بين عمال مصر وعمال لبنان، وأن عمال مصر مساندون لكل القرارات والتوجهات التي تحقق الإستقرار والتقدم للبنان في مواجهة التحديات الراهنة،ونقل للقيادات العمالية اللبنانية حالة الإستقرار الأمني والاقتصادي والاستثماري التي تشهدها مصر في ظل الجمهورية الجديدة، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تُوليِ للعمال أهمية ومكانة كبيرة، وكشف فؤاد عن توقيع بروتوكولات تعاون مشتركة مع الاتحاد العمالي العام في لبنان والنقابات المماثلة والتي من شأنها تبادل الخبرات والتنسيق في كافة المحافل العربية والدولية.

https://www.dostor.org/3744469

قال وزير القوى العاملة محمد سعفان، إن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية فى العاصمة الأردنية عمان حصل على مستحقات 16 عاملا، ورثة عاملان مصريين متوفين بالأردن، وذلك بإجمالي 12 ألفاَ و206 دولارات بما يعادل 191 ألفا و 498 جنيهاً.

https://www.dostor.org/3744576

نظمت مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية ندوة بعنوان:" المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة والهدف من إنشاء هذه الوحدة"، ضمن سلسلة ورش العمل التي بدأتها وحدة المساواة بين الجنسين بالمديرية لنشر ثقافة العمل الآمن وكيفية تأمين بيئة العمل وتعزيز فرص المرأة ومساندتها والتعريف بالوحدة وأهدافها، وأقيمت بشركة إسماعيلية فريش للعصائر الطبيعية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية.

https://www.dostor.org/3744596

أكد عبدالفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكك الحديدية، أن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، وافق على صرف منحة 750 جنيها للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة والعمالة المؤقتة بنظام الـ 55 يوما، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

https://www.dostor.org/3745042