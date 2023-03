قنوات و مواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101 فى رمضان 2023

تشهد دراما رمضان 2023 عرض المسلسل الملحمي “الكتيبة 101” للنجمين آسر ياسين وعمرو يوسف.

وينافس مسلسل الكتيبة 101 ضمن السباق الرمضاني الذي ينطلق بعد أيام.

ويبحث جمهور ومحبي الدراما المصرية والعربية عن مواعيد وقنوات عرض المسلسل الوطني والملحمي “الكتيبة 101” وخلال هذا التقرير نقدم لكم أبرز المعلومات عن مسلسل الكتيبة 101 من مواعيد عرض وقنوات خلال موسم رمضان 2023.

قنوات ومواعيد عرض مسلسل الكتيبة 101

يعرض مسلسل الكتيبة 101 للنجمين آسر ياسين وعمرو يوسف خلال شهر رمضان المقبل بشكل حصري عبر شاشة قنوات ON و on drama، وكذلك منصة Watch it خلال شهر رمضان المقبل 2023.

ويواصل صناع وأبطال مسلسل الكتيبة 101 التصوير على قدم وساق خلال الفترة الحالية تحت قيادة المخرج محمد سلامة للانتهاء من تصوير أكبر قدر من الحلقات قبل حلول شهر رمضان وانتهى المخرج محمد سلامة من مونتاج الحلقات الأولى بالتزامن مع التصوير ويتكون مسلسل الكتيبة 101 من 20 حلقة فقط يتم عرضه خلال شهر رمضان المقبل 2023.

قنوات عرض مسلسل الكتيبة 101

ويعرض مسلسل «الكتيبة 101» في شاشة قنوات «ON» وذلك خلال موسم الدراما الرمضانية، ويكون بجانب عدد من المسلسلات الحصرية، ومن بينها الجزء السابع في «الكبير أوي»، «ضرب نار» الذي سيجمع الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بجانب مسلسلي مسلسل «سره الباتع» ومسلسل «جميلة»، ومن المقرر الإعلان عن موعد عرض المسلسلات على القناة خلال الأيام المقبلة.

قصة مسلسل الكتيبة 101

وتدور أحداث مسلسل "الكتيبة 101" عن بطولات الأجهزة الأمنية وبطولات القوات المسلحة في مدينة سيناء ضد الإرهابيين، وذلك إلى جانب المواجهة لأبناء سيناء للإرهاب ومساعدة كافة القوات الأمنية لهم، وأيضا قصص العديد من الشهداء الذين قد سقطوا خلال العمليات الإرهابية على دولة سيناء.

أبطال مسلسل الكتيبة 101

مسلسل "الكتيبة 101" هو بطولة الفنان آسر ياسين، والمبدع عمرو يوسف، والفنانة ميرنا نور الدين، والفنان إسلام جمال، والنجم فتحي عبد الوهاب، والنجم خالد الصاوي، وليد فواز، والفنان أحمد سلطان، وعدد آخر من الفنانين، ويكون من إخراج محمد سلامة، والتأليف للفنان إياد صالح.