الإثنين 13 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

رمضان 2023.. القائمة الكاملة لبوسترات مسلسل الكتيبة 101

الكتيبة 101
الكتيبة 101

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وشركة سينرجي المنتجة لمسلسل الكتيبة 101 مجموعة كبيرة من البوسترات الفردية للترويج للمسلسل المنتظر المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني القادم بشكل حصري على قنوات أون من بطولة عدد كبير من النجوم، ضمن مسلسلات رمضان 2023.

مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023

وجاء ذلك بعد ساعات من إطلاق البرومو التشويقي الأول للمسلسل الأضخم خلال الموسم الدرامي القادم، والمقرر عرضه حصريًا عبر شبكة قنوات «أون» ومنصة «واتش إت» لتتكمال ملحمة البطولات المصرية التي بدأت مع سلسلة «الاختيار والعائدون» وغيرها وانتشرت البوسترات الفردية بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداولها الجمهور بشكل كبير ونشرها الفنانون المشاركون في العمل الجديد.

مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101
مسلسل الكتيبة 101

 

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أبطال مسلسل الكتيبة 101

المسلسل الجديد يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم منهم آسر ياسين وعمرو يوسف وفتحي عبد الوهاب وميرنا نور الدين وخالد الصاوي وإسلام جمال ووليد فواز وغيرهم في العمل الجديد، ويشهد المسسل تواجد عشرات الفنانين من الشباب وضيوف الشرف ويقدم العمل لأول مرة الممثل الكوميدي أحمد سلطان في دور أحد أبطال الشرطة العسكرية في الكتيبة 101 بعيدا تماما عن الكوميديا المسلسل الجديد يقدم بطولات القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في سيناء في مواجهة الإرهاب، وكذلك بطولات أبناء سيناء في مواجهتهم للإرهاب ومساعدتهم القيادات الأمنية مما أدى إلى تواجد عدد من الشهداء على يد تلك الجماعات.

مسلسل الكتيبة 101 رمضان 2023 مسلسل الكتيبة 101 الكتيبة 101 رمضان 2023 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية سينرجى البوسترات الموسم الرمضاني

رئيس التحرير

وائل لطفي

مسلسل «بالطو» مثلًا

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