السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة الهجرة تبحث مع وزير الداخلية الإيطالى تعزيز التعاون فى مكافحة الهجرة غير الشرعية

السفيرة سها جندي
السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة

استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة لشؤون الهجرة والمصريين بالخارج، ماتيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، لبحث إنشاء وتدعيم قنوات شرعية للهجرة إلى إيطاليا، ومن ثم تعزيز التعاون الايجابي لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

وثمنت وزيرة الهجرة زيارة السيد وزير الداخلية الإيطالي، وقالت "إن هذه الزيارة الرسمية مهمة للغاية لأنها تمثل مرحلة جديدة في العلاقات بين مصر وإيطاليا تستهدف فتح آفاق تعاون أعمق وأوسع بين البلدين".

كما أعربت السفيرة سها جندي عن ترحيبها واستعدادها لمناقشة كافة المجالات التي من شأنها تعزيز التعاون الثنائي في مجال الهجرة، مضيفة أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مشيرة إلى عمل وزارة الهجرة في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" لتوعية الشباب بمخاطر تلك الظاهرة، تنفيذا لتكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفي هذا الإطار، اقترحت الوزيرة التعاون مع الجانب الإيطالي في تدشين تعاون مصري - إيطالي لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل في إيطاليا، موضحة أن زيارة وزير الداخلية الإيطالي تؤكد حرصه على أن يكون التعاون بين مصر وإيطاليا فاعلا ومثمرا بما يخدم دعم العلاقات التاريخية بين البلدين والتأكيد على قوتها.

ومن جهته، أشاد ماتّيو بيانتيدوزي، وزير الداخلية الإيطالي، بالجالية المصرية في إيطاليا وتحقيقها اندماجًا في المجتمع، بالإضافة لكونها أكبر الجاليات المصرية المتواجدة في أوروبا، وأكد على الترحيب بزيادة أعداد المهاجرين المصريين إلى إيطاليا بطريقة قانونية.

ثم أعرب بيانتيدوزي عن موافقته على ضرورة التعاون بين مصر وإيطاليا لتدريب العمالة المصرية على أعلى المستويات المهنية، لمساعدتهم على السفر والعمل في إيطاليا بشكل قانوني.

ولفت وزير الداخلية الإيطالي إلى التعاون القائم بين مصر وإيطاليا في إطار المدرسة الفندقية الإيطالية في محافظة الفيوم التي يتم بها تعليم وإعداد شباب للعمل في المجال الفندقي، واقترح أن يتم العمل على التوسع في هذا النموذج في قطاعات أخرى، كما أشار أيضا إلى دورات الإعداد الفني- المهني التي تقدمها معاهد "دون بوسكو" في القاهرة والإسكندرية.

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة لشئون الهجرة المصريين بالخارج وزير الداخلية الإيطالي قنوات شرعية للهجرة الهجرة غير الشرعية

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وائل لطفي

رسائل العين السخنة

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