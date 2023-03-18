السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تقديم الرعاية الطبية لـ1004 حالات بقافلة في المحلة الكبرى بالغربية

قافلة طبية
قافلة طبية

نظمت جامعة طنطا اليوم السبت، قافلة طبية شاملة إلى قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حيث جرى توقيع الكشف الطبي على 1004 حالات من خلال 12 عيادة، وصرف الدواء اللازم لجميع الحالات بالمجان وإحالة 74 حالة إلى مستشفيات طنطا الجامعية؛ لاستكمال العلاج واجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وخلال القافلة - التي أقيمت تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" - تم إجراء اختبارات محو الأمية لـ72 مواطنا، وزراعة 50 شجرة مثمرة، كما قدم أعضاء هيئة التدريس بكلية التمريض محاضرات توعوية لأهالى القرية فى الاسعافات الأولية والأمراض المزمنة.

قافلة طبية المحلة الكبري محافظة الغربية الكشف الطبى مستشفيات طنطا

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تقديم الرعاية الطبية لـ 1004 حالات بقافلة جامعة طنطا بالمحلة الكبرى

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