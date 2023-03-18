وزير العدل يفتتح مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها

افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف مدينة بنها بمحافظة القليوبية، بحضور اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث يعد المجمع الجديد ضمن خطة الوزارة والنيابة الإدارية للتحول الرقمي وتطوير الخدمات القضائية.

وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، في بيان له، أن مجمع النيابات الإدارية بمجمع مواقف بنها تم تطويره بتكلفة إجمالية 2.1 مليون من قبل هيئة النيابة الإدارية، وخفضت المحافظة القيمة الإيجارية إلى 50% لتبلغ 270 ألف جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن المبنى على مساحة 3000م2 مكون من طابق أرضي ويضم الاستقبال والأمن وغرفة التحكم وطابق أول وثاني علوي، وجرى رفع كفاءة المبنى داخليًا وخارجيًا، مشيرًا إلى أن التطوير تم تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق بالقليوبية.

وأضاف المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن تطوير مجمع النيابات الإدارية ببنها يأتي في إطار حرص القيادة السياسيه على تخفيف المعاناة على المواطنين وتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين وتقديم خدمة سريعة متطورة في إطار التحول الرقمي.

كانت هيئة النيابة الإدارية، قد أبرمت بروتوكولًا مع محافظة القليوبية، لتخصيص مبنى يضم مجمع للنيابات الإدارية بالمحافظة، فى إطار الاهتمام بتحقيق العدالة الناجزة بين المتقاضين، بحضور مديرى النيابة الإدارية ببنها، المستشار طه حسين، والمستشار صلاح الوكيل، والمستشار هانى معوض، وعدد من قيادات المحافظة.