السبت 18 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير التموين: تزويد المعارض والمجمعات بالسلع لضمان توفيرها فى رمضان

الدكتور علي المصيلحي
الدكتور علي المصيلحي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن المحافظة انتهت من إقامة معارض "أهلا رمضان" بجميع مراكز ومدن المحافظة بالتنسيق والتعاون مع الغرفة التجارية والقوات المسلحة ووزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن نظيرتها بالخارج تيسيراً على المواطنين ومحاربة ارتفاع الأسعار.

جاء ذلك خلال افتتاح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية معرض "أهلا رمضان" لمكافحة الغلاء والذي أقامه مجلس أمناء مدينة العاشر بالتعاون مع جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان ومديرية التموين، والذي يأتي تماشياً مع سياسة الدولة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط وتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والاستراتيجية وياميش رمضان ومستلزمات عيد الفطر المبارك بأسعار مخفضة عن السوق.

وتفقد وزير التموين والتجارة الداخلية يرافقه محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية واللحوم الطازجة والمجمدة والملابس والأحذية وياميش رمضان والتأكد من جودتها وانخفاض أسعارها بنسب تتراوح بين 20% و25% عن مثيلاتها بالسوق.

وأشاد وزير التموين والتجارة الداخلية بتعاون كبار التجار وأصحاب الشركات في إقامة المعرض وعرض منتجاتهم بأسعار مخفضة أمام المواطنين، مؤكدا استمرار إمداد وتزويد المعارض والمجمعات الاستهلاكية باللحوم الطازجة والمجمدة والدجاج بالتنسيق مع كل الجهات الرسمية وشركات القطاع الخاص وكبار المُصنعين ومُوردي السلع الغذائية التزاما بالمسؤولية الاجتماعية نحو توفير السلع للمواطنين وإطلاق مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات بمناسبة الشهر الكريم.

وأكد المصيلحي أنه تم توجيه إدارات التموين والأجهزة الرقابية بالوزارة بتكثيف الرقابة على معارض "أهلا رمضان" بالمحافظات، بالإضافة إلى متابعة الأسواق والمحلات التجارية لضمان توافر السلع الغذائية واستقرار الأسعار.

وأشاد المحافظ بمشاركة كبار التجار والعارضين بمعارض «أهلا رمضان» والمقامة بمختلف مراكز ومدن المحافظة واستجابتهم السريعة لخفض الأسعار والالتزام بالأسعار الاسترشادية التي يتم تحديدها من المحافظة والتي تقل عن المحال التجارية الخارجية بنسب تصل إلى 20%.

ارتفاع الأسعار التجارة الداخلية التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية بأسعار مخفضة السلع والمواد الغذائية الرئيس عبد الفتاح السيسي المجمعات الاستهلاكية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

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