السبت 18 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانيء
موانيء

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن على أرصفة موانئ الهيئة بلغ 9 سفن وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و865 شاحنة و70 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 430 شاحنة، و62 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع، و435 شاحنة، و8 سيارة. 

واستقبل ميناء سفاجا اليوم، العبارة "القاهرة"، بينما تغادر السفينة "دليلة"، فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي "دليلة"،"بوسيدون اكسبريس"، "الحرية 2" وغادرت السفن الثلاث وهي "القاهرة"، "بوسيدون اكسبريس"، "الحرية 2".

كما تم تداول 4500 طن بضائع عامة ومتنوعة، و285 شاحنة بميناء نويبع، حيث استقبل الميناء اليوم السفينة "سينا" وتغادر السفينتين “آيلة”، "بريدج"، فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفن الثلاث "سينا"، "بريدج"، "آيلة". 
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 3930 راكبًا بموانئها.

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة البحر الاحمر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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