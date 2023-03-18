السبت 18 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

زلزال يضرب كهرمان مرعش جنوب تركيا

آثار الزلزال المدمر
آثار الزلزال المدمر في تركيا

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي، اليوم السبت، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.8 درجات في مدينة كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا.

وقال المرصد، في بيان، إنه تم تسجيل الزلزال على بعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة جوكسون، على عمق كيلومترين.

ولم ترد معلومات عن خسائر مادية أو بشرية محتملين.

 وفي وقت سابق ، تسببت الأمطار الغزيرة التي سقطت على جنوب شرق تركيا في متاعب للمشردين في منطقة الزلزال.

وأغرقت مياه الأمطار الخيام في مدينة الإسكندرونة بمقاطعة هاتاي، حسبما ذكرت وكالة أنباء دي. إتش. إيه التركية.

وأظهرت الصور برك الطين والوحل التي تشكلت حول الخيام.

وتسببت الزلازل التي ضربت المنطقة الحدودية السورية التركية قبل خمسة أسابيع في مقتل أكثر من 48 ألف شخص في تركيا وحدها. كما شردت الكارثة مئات الآلاف، الذين تؤويهم ملاجئ طوارئ مثل الخيام.

مركز رصد الزلازل الأوروبي تركيا الزلزال زلازل مقاطعة كهرمان مرعش

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وائل لطفي

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