السبت 18 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

نبيلة عبيد: حبي للسينما بدأ منذ طفولتي.. ونشأت على الموسيقى الحلوة

نبيلة عبيد
نبيلة عبيد

قالت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد، إنها تحب مشاهدة الأفلام السينمائية منذ نعومة أظافرها، ولهذا كانت تحرص على الذهاب للسينما في العطلة الأسبوعية مع أسرتها من أجل مشاهدة أحدث الأفلام السينمائية. 

حب السينما 

وأكدت الفنانة نبيلة عبيد، خلال حوارها ببرنامج "ليالي تن" مع الإعلامية بوسي شلبي، المذاع عبر فضائية "تن"، أنها نشأت في منزل كان يقدس ويحترم الفن والموسيقى، معبرة:" أمي كانت دايما تسمع أم كلثوم يومياً، وأنا اتربيت على الموسيقى الحلوة".

طريق النجومية

وأضافت في حديثها، أن حبها للسينما سيطر عليها بصورة كبيرة، فكان هدفها الأسمى في الحياة آنذاك هو محاولة السعي للوصول لطريق الفن والنجومية.

وأشارت إلى أنها كان يتم معاقبتها باستمرار من أسرتها بسبب حبها المرضي للسينما والأفلام، معبرة: "كنت بتضرب فعلاً علشان حبي للسينما وأنا طفلة".

نبيلة عبيد ليالي تن قناة تن الفنانة نبيلة عبيد بوسي شلبي

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