السبت 18 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

مع بدء الساعات المبكرة يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الأرصاد الجوية المصرية، عن استمرار ارتفاع في درجات الحرارة بحالة الطقس اليوم السبت، وذلك بدءًا من شمال البلاد ويكون وصولًا لمحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وفي مدن القناة، إذ ستسجل العظمى على محافظات القاهرة ما بين 25 درجة و26 درجة، ويكون بسبب تأثر البلاد حاليا بوجود كتل هوائية جنوبية قادمة من خلال الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر

 

ويستعرض "الدستور" في السطور القادمة درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.

 

حالة الطقس اليوم السبت

 

وأضافت الأرصاد خلال بيان لها، أن هناك احتمالية لسقوط بعض من الأمطار الخفيفة على مناطق في السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري وتكون على فترات متقطعة، كما سيسود طقس دافئ نهارا في القاهرة الكبرى، وفي الوجـه البحري وبالسواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على كافة السواحل الغربية، وحار علي جنوب الصعيد.

وأكدتالأرصاد، وجود نشاط للرياح في السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتصل الى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.
 

درجات الحرارة اليوم الشبت
 

تعرف على حالة الطقس في شهر رمضان 2023

حالة الطقس خلال أسبوع: انخفاض في الحرارة مع أمطار.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

وعن جميع درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 17 مارس، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية كالتالي:
 

  • محافظة  القاهرة 25 - 12
    مدينة  العاصمة الإدارية 26 - 11
    مدينة  أكتوبر 26 - 12
    مدينة  بنها 25 - 12
    - دمنهور 25 - 12
    - وادي النطرون 24 - 11
    - كفر الشيخ 21 - 12
    - المنصورة 25 - 12
    - الزقازيق 26 - 13
    - شبين الكوم 26 - 12
    - طنطا 25 - 12
    - دمياط 23 - 12
    - بورسعيد 24 - 13
    - الإسماعيلية 26 - 11
    - السويس 24 - 12
    - العريش 25 - 10
    - رفح 25 - 10
    - رأس سدر 25 - 14
    - نخل 17 - 09
    - كاترين 17 - 06
    - الطور 25 - 15
    - طابا 24 - 14
    - شرم الشيخ 26 - 16
    - الإسكندرية 20 - 11
    - العلمين الجديدة 19 - 12
    - مطروح 18 - 13
    - السلوم 21 - 12
    - سيوة 21 - 11
    - رأس غارب 25 - 15
درجات الحرارة اليوم السبت درجات الحرارة اليوم درجات الحرارة حالة الطقس الطقس الأرصاد الجوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

رسائل العين السخنة

الأكثر قراءة

درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر

سعر الذهب فى مصر اليوم السبت 18 مارس 2023

سعر الدولار اليوم السبت 18- 3- 2023 فى البنوك المصرية

زلزال بقوة 4 درجات ريختر يضرب طاجيكستان

مواعيد مباريات اليوم السبت 18-3-2023 والقنوات الناقلة

دعاء الصباح اليوم السبت 18-3-2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

الاتفاق وعقيدة نتنياهو

صفاء النجار

لماذا يكره المتأسلمون فن الباليه؟

ماجد حبته

مؤتمر «الرياض القاهرة» المالى

د. محمد عفيفي

مصر التى لا نعرفها «2-2»

ماجد حبته

التقارب المصرى الإيطالى

مؤمن المحمدي

44 عامًا من الصدمة

محمد عبدالعزيز

البساطة سمتُ الكبار

أحمد الصغير

فى ذكرى وفاته.. نظرة خاصة لكتابات العقاد.. عملاق الأدب العربى

صور

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

إقبال كبير من المواطنين على مهرجان التمور بحديقة الأورمان

محطة تل أبيب

المزيد

«أيام ساخنة».. مخاوف إسرائيلية من تصعيد غير مسبوق فى رمضان

بلينكن عن احتجاجات إسرائيل: الإصلاحات تتطلب توافقًا ولن ننحاز لأى طرف

البرلمان العربى يدعو لوقف تصعيد جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطينى