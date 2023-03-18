مع بدء الساعات المبكرة يشغل بال الكثير من المواطنين معرفة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر عبر جوجل، حيث كشفت الأرصاد الجوية المصرية، عن استمرار ارتفاع في درجات الحرارة بحالة الطقس اليوم السبت، وذلك بدءًا من شمال البلاد ويكون وصولًا لمحافظات الدلتا والقاهرة الكبرى وفي مدن القناة، إذ ستسجل العظمى على محافظات القاهرة ما بين 25 درجة و26 درجة، ويكون بسبب تأثر البلاد حاليا بوجود كتل هوائية جنوبية قادمة من خلال الصحراء الغربية.

درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر

ويستعرض "الدستور" في السطور القادمة درجات الحرارة اليوم السبت 18-3-2023 في محافظات مصر وحالة الطقس.





حالة الطقس اليوم السبت





وأضافت الأرصاد خلال بيان لها، أن هناك احتمالية لسقوط بعض من الأمطار الخفيفة على مناطق في السواحل الشمالية الغربية وفي شمال الوجه البحري وتكون على فترات متقطعة، كما سيسود طقس دافئ نهارا في القاهرة الكبرى، وفي الوجـه البحري وبالسواحل الشمالية الشرقية، وطقس مائل للحرارة على مناطق جنوب سيناء وشمال الصعيد، وطقس معتدل الحرارة على كافة السواحل الغربية، وحار علي جنوب الصعيد.



وأكدتالأرصاد، وجود نشاط للرياح في السواحل الشمالية الغربية، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وتصل الى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الشرقية، وسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



درجات الحرارة اليوم الشبت



وعن جميع درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت الموافق 17 مارس، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية كالتالي:

