الجمعة 17 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

حالة الطقس خلال أسبوع: انخفاض في الحرارة مع أمطار.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

حالة الطقس
حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ السبت 18 مارس وحتى الخميس المقبل 23 مارس 2023، على كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس خلال أسبوع

ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، وليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة في نشرتها الجوية، من الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون كثيفة على وسط سيناء.

حالة الطقس خلال أسبوع

كما توقعت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر 

العظمى الصغرى

  • القاهرة 22 13
  • العاصمة الإدارية 22 13
  • 6أكتوبر 23 13
  • بنهــــا 22 14
  • دمنهور 22 14
  • وادي النطرون 22 13
  • كفر الشيخ 21 14
  • المنصورة 22 13
  • الزقازيق 22 13
  • شبين الكوم 22 13
  • طنطا 22 13
  • دمياط 21 13
  • بورسعيد 21 14
  • الإسماعيلية 23 12
  • السويس 23 13
  • العريش 22 12
  • رفح 21 11
  • رأس سدر 25 13
  • نخل 22 04
  • كاترين 17 03
  • الطور 27 14
  • طابا 23 13
  • شرم الشيخ 27 16
  • الإسكندرية 19 13
  • العلمين الجديدة 19 13
  • مطروح 19 11
  • السلوم 18 09
  • سيوة 21 09
  • رأس غارب 27 15
  • الغردقة 28 16
  • سفاجا 28 15
  • مرسى علم 28 15
  • شلاتين 30 18
  • حلايب 27 18
  • أبو رماد 29 17
  • رأس حدربة 27 18
  • الفيوم 23 11
  • بني سويف 23 11
  • المنيا 23 10
  • أسيوط 24 10
  • سوهاج 27 11
  • قنا 29 13
  • الأقصر 31 13
  • أسوان 32 14
  • الوادي الجديد 30 12
  • أبوسمبل 33 13

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الأرصاد هيئة الارصاد هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس خلال أسبوع حالة الطقس خلال أسبوع

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