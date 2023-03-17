حالة الطقس خلال أسبوع: انخفاض في الحرارة مع أمطار.. «الأرصاد» تكشف طقس الأسبوع

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال أسبوع، اعتبارًا من غدٍ السبت 18 مارس وحتى الخميس المقبل 23 مارس 2023، على كافة محافظات الجمهورية.

حالة الطقس خلال أسبوع

ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الغربية مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد، وليلا طقس بارد على أغلب الأنحاء.

وحذرت الهيئة في نشرتها الجوية، من الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة تكون كثيفة على وسط سيناء.

حالة الطقس خلال أسبوع

كما توقعت أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال محافظة البحر الأحمر وشمال ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 22 13

العاصمة الإدارية 22 13

6أكتوبر 23 13

بنهــــا 22 14

دمنهور 22 14

وادي النطرون 22 13

كفر الشيخ 21 14

المنصورة 22 13

الزقازيق 22 13

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 13

دمياط 21 13

بورسعيد 21 14

الإسماعيلية 23 12

السويس 23 13

العريش 22 12

رفح 21 11

رأس سدر 25 13

نخل 22 04

كاترين 17 03

الطور 27 14

طابا 23 13

شرم الشيخ 27 16

الإسكندرية 19 13

العلمين الجديدة 19 13

مطروح 19 11

السلوم 18 09

سيوة 21 09

رأس غارب 27 15

الغردقة 28 16

سفاجا 28 15

مرسى علم 28 15

شلاتين 30 18

حلايب 27 18

أبو رماد 29 17

رأس حدربة 27 18

الفيوم 23 11

بني سويف 23 11

المنيا 23 10

أسيوط 24 10

سوهاج 27 11

قنا 29 13

الأقصر 31 13

أسوان 32 14

الوادي الجديد 30 12

أبوسمبل 33 13

قد يهمك أيضًا: