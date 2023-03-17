تعرف على حالة الطقس في شهر رمضان 2023

حالة الطقس في شهر رمضان 2023 من ضمن الموضوعات التي تصدرت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت في الساعات الأخيرة وبكثرة.

حالة الطقس في شهر رمضان 2023

ويستعد الكثير منا بحلول شهر رمضان الكريم 2023، خصوصاً بعد أن حددت البحوث الفلكية ميعاد رمضان 2023 في مصر، طبقا للحسابات الفلكية، حيث من المفترض أن يبدأ شهر رمضان 2023 في مصر يوم الخميس 23 مارس 2023، وسوف تكون عدة شهر رمضان لعام 2023 في هذا العام 29 يوما، طبقا لما أوضح معهد البحوث الفلكية طبقا للتقويم الهجري 1444.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من المسلمين يرصد لكم موقعنا “الدستور" في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير وتشمل حالة الطقس في شهر رمضان 2023 ودرجة الحرارة في أول يوم رمضان 2023.

حالة الطقس في شهر رمضان 2023 ودرجة الحرارة في أول يوم رمضان 2023

حالة الطقس في شهر رمضان 2023

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس شهر رمضان 2023 سيكون مع بدء فصل الربيع لذلك ستكون درجة الحرارة معتدلة في شهر رمضان، مما يسهل الصيام خلال شهر الخير والبركة في غضون الأيام القليلة المقبلة

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، يشهد الشهر الكريم أجواء ربيعية معتدلة على أغلب أيام رمضان، يتخللها بعض التقلبات الجوية وموجات ارتفاع في درجات الحرارة، ولكن بشكل عام سيكون شهر رمضان معتدل الحرارة.

طقس الأسبوع بداية من السبت

ويشهد يوم السبت الموافق 18 مارس، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

ويشهد يوم الأحد الموافق 20 مارس، أمطارًا خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء.

أما يومي الثلاثاء 21 مارس والأربعاء 22 مارس يشهدان نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

بينما يشهد يوم الخميس 23 مارس، الموافق أول أيام شهر رمضان المبارك، نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

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