قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 18 مارس 2023، لمواليد الأبراج المائية.

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حظك اليوم لمواليد برج السرطان

مهنياً: تحولات سريعة في العمل ترتد ايجاباً على وضعك المادي والمهني .

عاطفياً: يحاول الشريك معرفة مشاريعك المستقبلية، أملاً منه في مساعدتك على تنفيذها بنجاح .

صحياً: رياضة المشي يومياً تساعدك على صفاء الذهن، والتفكير السليم .

حظك اليوم لمواليد برج العقرب

مهنياً: تطرأ عراقيل، لكن الآمال تزدهر، ويشير هذا اليوم إلى بداية جيدة وخلاقة وإلى بداية مشروع يبصر النور.

عاطفياً: إحذر المبالغة في مشاعرك تجاه الشريك، وكن معتدلاً في تصرفك معه لئلا تفسد الأمور .

صحياً: عليك عدم الإفراط في شرب العصير والمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السكّر .

حظك اليوم لمواليد برج الحوت

مهنياً: خفّف النمط ولا تبادر الى شيء وانتبه من حرق المراحل أو من خيبة وتراجع، إيّاك والاصطدام بأحدهم .

عاطفياً: تنعم بنهاية يوم سعيد بعدما أمضيت أوقاتاً مسلية برفقة الأصدقاء والعائلة وأنستك مشاغلك لبعض الوقت .

صحياً: شرب المياه بمعدلات عالية ضروري من أجل صحة افضل.

صفات أصحاب الأبراج المائية:

أصحاب الأبراج المائية حساسون، فهم يتأثرون سريعًا بالأحداث والمواقف، هم لا يتحملون الإهانة أو الإيذاء، ويتميزون بحب الرومانسية الكبير، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.

يميل أصحاب الأبراج المائية إلى الشك والغيرة بشكل زائد، فيخلقون مشاكل كبيرة في علاقتهم الحميمة، ومن الصفات المشتركة بين الأبراج المائية أنهم دائمًا ما يهربون من أرض الواقع إلى عالم الأحلام.

كما يتميز مواليد الأبراج المائية بشخصيتهم الهادئة، والرومانسية، كما يتميزون بالكثير من الأخلاق الكريمة كالصدق والوفاء والإخلاص، وهم من الشخصيات التي تحب مساعدة الآخرين.

وكذلك فهُم من الشخصيات الملتزمة وشديدة الحساسية، ودائمًا ما يحاولون أن يكونوا مصدر سعادة للآخرين، من سلبيات مواليد الأبراج المائية أنهم من الشخصيات المتقلبة والمزاجية، التي تتأثر من أقل الأشياء.