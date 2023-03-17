«مباراة الأمل».. اعرف طالع أبراج لاعبي الزمالك أمام شباب بلوزداد؟

لا صوت يعلو فوق مباريات دوري أبطال إفريقيا، حيث ينتظر عشاق نادي الزمالك مباراة فريقه أمام شباب بلوزداد بالجزائر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

من المقرر أن تُقام مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا، في تحقيق انتصاره الثاني، في محاولة للتأهل للدور التالي من بطولة دوري أبطال إفريقيا في الموسم الحالي.

وبعيدًا عن فنيات المباراة، يمكن لحظوظ اللاعبين وفقًا لطالع برجهم، أن يخبرنا بما سيكون حال لاعبي الزمالك، ففي السطور التالية نرصد طالع أبرز النجوم وفقًا لما ذكرته خبيرة علم الفلك العراقية جاكلين عقيقي.

أحمد سيد زيزو:

استطاع النجم الزمالكاوي، أحمد سيد زيزو، في أن يستعيد بعضًا من مستواه الفترة الأخيرة، فقد كان أحد أسباب فوز نادي الزمالك على الترجي بالمباراة الماضية.

ينتمي اللاعب، أحمد سيد زيزو، لمواليد برج الجدي، فوفقًا لما ذكرته خبيرة الأبراج العراقية جاكلين عقيقي، من المتوقع أن يتعثر مولود برج الدلو هذه الفترة على الصعيد المهني.

محمود الونش:

يعتبر محمود الونش، من أعمدة الدفاع بنادي الزمالك، والذي يعتبر صمام أمان أمام هجوم النادي الجزائري بمباراة الليلة.

ينتمي النجم محمود الونش، لمواليد برج الجوزاء والذي يتسم بالصبر والحماس الشديد، فوفقًا لخبيرة الأبراج العراقية، فالنجاح هو السمة المسيطرة عليهم هذه الأيام.

سيف الدين الجزيري:

يأمل الكثير من مشجعى نادي الزمالك، في أن يكون اللاعب سيف الدين الجزيري في أفضل حالاته اليوم، وذلك من أجل إحداث الفارق للقلعة البيضاء.

ينتمي اللاعب سيف الدين، لمواليد برج الدلو، والذي يتعثر بشكل كبير في الفترة الأخيرة على الصعيد المهني، بالإضافة إلي الكثير من المشكلات الاجتماعية.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام شباب بلوزداد

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد أشرف «روقا» - نبيل عماد «دونجا» - سيف فاروق جعفر.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري.